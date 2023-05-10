|
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz sivil anayasaya kavuşmaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın 155. Kuruluş Yıldönümü Töreninde konuştu. Erdoğan, ''Yargıyı üstüne çöken FETÖ ihanet çetesinden kurtardık. Yargıyı tartışmalardan kurtaracak önemli adımlar attık'' açıklamasında bulundu. 'Hedefimiz Türkiye'yi milli iradeyle hazırlanmış sivil bir anayasaya kavuşturmaktır' diyen Erdoğan, ''Siyasetin yeniden toparlanmaya çalıştığı 1980'li, 1990'lı yılların siyasi istikrarsızlık ve sosyal gerilim dönemiydi. Demokrasi tarihimizin en yüz kızartıcı dönemi 28 Şubat... Ülkemize bu utancı yaşatan siyasiden akademisyene kimseyi unutmayacağız'' ifadelerini kullandı.

12:20 . 10/05/2023 Çarşamba
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

2017'deki Anayasa değişikliğiyle ülkemiz tarihinin en önemli yönetim reformlarından birini gerçekleştirdik.


Demokrasi standartımızı yükselttik. Yargıyı geçmişte içinde düştüğü tartışmalardan kurtaracak önemli bir adım attık.


Bir dönem yargımızın üzerine çöken FETÖ gölgesi hepimizi çok üzmüştür. FETÖ'yü yargıdan temizleyerek yeni bir dönemi başlattık.


Her ne kadar vesayet dönemi, hayali ve hevesiyle yargı kurumumuza saldıran varsa da artık bu taktik söylemlerine kimse itibar etimiyor.


Siyasetin yeniden toparlanmaya çalıştığı 1980'li, 1990'lı yılların siyasi istikrarsızlık ve sosyal gerilim dönemiydi. Demokrasi tarihimizin en yüz kızartıcı dönemi 28 Şubat... Ülkemize bu utancı yaşatan siyasiden akademisyene kimseyi unutmayacağız.


Türkiye’yi milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşturmak istiyoruz. Bunu başarmamız, demokrasimiz üzerindeki son bulutlarında dağılması anlamına gelecektir. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli hedeflerinden biri bu olacaktır. Seçimlerin ardından bu konuyu hem milletimizin hem meclisimizin gündemine tekrar taşıyacağız.


Ayrıntılar geliyor...

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Danıştay Başkanlığı
#Tören
44 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.