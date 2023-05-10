Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz sivil anayasaya kavuşmaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;





2017'deki Anayasa değişikliğiyle ülkemiz tarihinin en önemli yönetim reformlarından birini gerçekleştirdik.





Demokrasi standartımızı yükselttik. Yargıyı geçmişte içinde düştüğü tartışmalardan kurtaracak önemli bir adım attık.





Bir dönem yargımızın üzerine çöken FETÖ gölgesi hepimizi çok üzmüştür. FETÖ'yü yargıdan temizleyerek yeni bir dönemi başlattık.





Her ne kadar vesayet dönemi, hayali ve hevesiyle yargı kurumumuza saldıran varsa da artık bu taktik söylemlerine kimse itibar etimiyor.





Siyasetin yeniden toparlanmaya çalıştığı 1980'li, 1990'lı yılların siyasi istikrarsızlık ve sosyal gerilim dönemiydi. Demokrasi tarihimizin en yüz kızartıcı dönemi 28 Şubat... Ülkemize bu utancı yaşatan siyasiden akademisyene kimseyi unutmayacağız.





Türkiye’yi milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşturmak istiyoruz. Bunu başarmamız, demokrasimiz üzerindeki son bulutlarında dağılması anlamına gelecektir. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli hedeflerinden biri bu olacaktır. Seçimlerin ardından bu konuyu hem milletimizin hem meclisimizin gündemine tekrar taşıyacağız.





Ayrıntılar geliyor...

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit.



