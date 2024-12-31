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57 ilde DEAŞ'a operasyon: 536 şüpheli yakalandı

57 ilde DEAŞ'a operasyon: 536 şüpheli yakalandı

08:4731/12/2024, Salı
G: 31/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Güvenlik güçleri, 12 günde GÜRZ-34 operasyonlarında 536 şüpheliyi yakaladı.
Güvenlik güçleri, 12 günde GÜRZ-34 operasyonlarında 536 şüpheliyi yakaladı.

57 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 12 gündür devam eden “GÜRZ-34" operasyonlarında 536 şüpheli örgüt üyesi mensubu yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat'ta DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgüte finans sağladığı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edildi.

57 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 12 gündür devam eden “GÜRZ-34" operasyonlarında 536 şüpheli örgüt üyesi mensubu yakalandı.

#DEAŞ
#GÜRZ-34
#Operasyon

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