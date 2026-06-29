5G’de siber tehlike

MİA, 5G teknolojisinin yeni nesil iletişim sürecine yönelik bir rapor hazırladı. Raporda, yüksek bant genişliği, düşük gecikme süresi ve çok sayıda cihazı aynı anda bağlama yeteneğine sahip olan 5G ağlarının, istihbarat verilerinin etkili bir şekilde toplanmasına imkân tanıdığı vurgulandı. Raporda göre, 5G teknolojisi, kilometrekare başına bir milyona kadar cihazı birbirine bağlama kapasitesine sahip. Bu sayede aynı anda birden fazla kaynaktan veri toplanabiliyor. Yüksek kaliteli video ve verilerin sorunsuz iletimi sayesinde komuta merkezleri sahadaki faaliyetleri anlık izleyerek çok daha hızlı ve bilinçli kararlar alabiliyor.

Teknolojik devrimin getirdiği bu büyük avantajların yanı sıra, bilgi güvenliğine yönelik ortaya çıkan yeni nesil tehditler de raporda masaya yatırıldı. Yüksek sayıda IoT (nesnelerin interneti) cihazının sisteme dahil olması, kişi ve kurumların mahrem verilerinin yetkisiz ellerce saklanması ya da farklı odaklar tarafından işlenmesi riskini doğuruyor. IoT cihazları kapsamında değerlendirilen akıllı termostat ve kameralardan akıllı saatlere, trafik kontrol sensörlerinden fabrikalardaki üretim takip cihazlarına kadar geniş bir yelpazedeki tüm ürünlerin 5G ağına dahil olması, siber saldırı riskini artırıyor. Cihaz bağlantıları ve yoğun veri transferi, siber saldırganlar için potansiyel saldırı yüzeyini ciddi ölçüde genişletiyor. Hem donanım hem de yazılım katmanlarında siber güvenlik açıklarını tetikleyen bu küresel tablo, ülkelerin kendi siber politikalarını ve ulusal stratejilerini acilen oluşturmalarını zorunlu kılıyor.