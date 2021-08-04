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İSTANBUL

5’lik olanlar tam itaatkar!

FETÖ’nün askeri okullara nasıl sızdığı itirafçı ifadelerinde yer aldı. Darbe girişiminin hemen ardından Balıkesir’de gözaltına alınan Cengiz Y.’nin ifadesiyle FETÖ’nün askeri birim yapılanması deşifre edildi.

Şahin Şen Yeni Şafak
5’lik olanlar tam itaatkar!
Fotoğraf: Arşiv

FETÖ’nün askeri okullara nasıl sızdığı itirafçı ifadelerinde yer aldı. Darbe girişiminin hemen ardından Balıkesir’de gözaltına alınan Cengiz Y.’nin ifadesiyle FETÖ’nün askeri birim yapılanması deşifre edildi. İfadede FETÖ’nün askeri okullara sokmak istediği öğrencileri örgüt içindeki kodlama kriterine göre belirlediği anlatıldı. Mahrem imamlar örgüte bağlılığına göre 1’den 5’e kadar derecelendirdiği öğrencilerden ‘5’lik’ diye tabir ettikleri “tam itaat, kesin sadakat, geliş gidişi aksatmayan, okuma ve dinlemede iyi olan” öğrenciler ile ‘4’lük’ olarak tabir ettikleri “itaatkar, iyi okuma, iyi dinleme ve geliş gidişi bazen aksayan” öğrencileri askeri okul mülakatlarına soktuğu belirlendi.

HEYET FETÖ’CÜLERDEN OLUŞTU

  • TSK’nın belirlediği kriterlere göre alımlarda görevlendirilecek olan askeri personelin çoğunluğunun örgüt içindeki askerler olduğunun anlatıldığı ifadede, mülakat heyetinin FETÖ’nün yönlendirmesiyle oluşturulduğu ve örgütün öğrenciler ve aileleri ile ilgilenecek, onları yönlendirecek mihmandarlar belirlediği de anlatıldı. Mülakatta sorulacak soruların önceden alındığı ve öğrencilere ezberletildiğinin anlatıldığı ifadede, mülakat heyetlerinde bulunan askeri istihbaratçının da örgüt üyesi, heyetteki FETÖ’cü askerlerin bundan haberinin olmadığı belirtildi. Örgütün 2013’den sonra yeterli sayıda örgüt üyesini mülakatlara sokamadığının anlatıldığı ifadede, örgüt üyesi istihbaratçının illerden gelen notlara göre, FETÖ’ye ılımlı olan, örgüte düşman olmayan fakat yakın da olmayan öğrencileri mülakatlardan geçirdiği de yer aldı.
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