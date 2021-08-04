5’lik olanlar tam itaatkar!

FETÖ’nün askeri okullara nasıl sızdığı itirafçı ifadelerinde yer aldı. Darbe girişiminin hemen ardından Balıkesir’de gözaltına alınan Cengiz Y.’nin ifadesiyle FETÖ’nün askeri birim yapılanması deşifre edildi. İfadede FETÖ’nün askeri okullara sokmak istediği öğrencileri örgüt içindeki kodlama kriterine göre belirlediği anlatıldı. Mahrem imamlar örgüte bağlılığına göre 1’den 5’e kadar derecelendirdiği öğrencilerden ‘5’lik’ diye tabir ettikleri “tam itaat, kesin sadakat, geliş gidişi aksatmayan, okuma ve dinlemede iyi olan” öğrenciler ile ‘4’lük’ olarak tabir ettikleri “itaatkar, iyi okuma, iyi dinleme ve geliş gidişi bazen aksayan” öğrencileri askeri okul mülakatlarına soktuğu belirlendi.

HEYET FETÖ’CÜLERDEN OLUŞTU