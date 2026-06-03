600 milyonluk vurgun

Kısa zamanda yüksek kâr vadeden dolandırıcılara darbe. Denizbank Genel Müdürü Recep Baştuğ ve Yatırım Uzmanı İslam Memiş’in isim ve görsellerini kullanarak kısa sürede yüksek kazanç vadeden şebeke ortaya çıkarıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, tespit edilen 114 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 27 ilde operasyon için düğmeye basıldı.

60 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ

Şebekenin 269 kişiden 600 milyon lira topladığı öğrenildi. Mağdur beyanları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan ayrıntılı analiz raporlarında, şüpheli şahıs ve şirket hesaplarında toplam 60 milyar Türk Lirası düzeyinde parasal hacim bulunduğu belirlendi. Dolandırıcılıktan elde edilen haksız kazançların 76 ayrı paravan şirket üzerinden yönlendirildiği tespit edildi.

TOPLANAN PARA 4 ŞİRKETE AKTARILMIŞ

Paranın önemli bölümünün kripto para borsalarına ve soğuk cüzdanlara transfer edildiği, bir kısmının ise banka şubelerinden nakit olarak çekildiği belirlendi. Yürütülen incelemelerde suçtan elde edilen gelirin aklanmasına ve para trafiğinin izinin kaybettirmek amacıyla çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketler üzerinden işlem yapıldığı ortaya çıktı. Suçtan elde edilen gelirin Mertay Enerji San. Tic. A.Ş., Maskolo Enerji A.Ş., Unipet Enerji ve Gaz Dağıtım San. Tic. A.Ş., Enka Döviz Altın Sınırlı Yetkili Müessese A.Ş.’ye aktarıldığı öğrenildi.

ŞİRKETLERE KAYYUM ATANDI

Şüphelilere ait banka hesapları, kripto para hesapları ile taşınır ve taşınmaz mal varlıkları dondurulurken, toplam değeri 4 milyar 606 milyon lira olan mal varlıklarına yönelik 4 şirket, 15 benzin istasyonu ve 1 adet benzin/gaz dolum tesisine kayyum atanmasına karar verildi.







