Gündem 6ncı Filodan stratejik ziyaret
ANKARA

6’ncı Filo’dan stratejik ziyaret

ABD’nin Karadeniz ve Akdeniz’den sorumlu 6’ncı Filosu, stratejik bir dönemde Türkiye’ye stratejik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Tümamiral Cihat Yaycı (Solda) ve Koramiral Lisa Franchetti (Sağda)
Tümamiral Cihat Yaycı (Solda) ve Koramiral Lisa Franchetti (Sağda)

6’ncı Filo Komutanı Koramiral Lisa Franchetti ve beraberindeki heyet, 4-6 Mart tarihleri arasındaki Türkiye programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nı ziyaret etti. Koramiral Franchetti, Deniz Kuvvetleri Karargahı’nda, Türkiye’nin deniz yetki alanları ve Doğu Akdeniz konusundaki çalışmalarıyla tanınan Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı tarafından kabul edildi. ABD 6’ncı Filo’nun 2010 yılından sonra ilk kez gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından 10. Parselde önemli doğalgaz rezervi bulunduğunun açıklandığı ve Mavi Vatan-2019 tatbikatı devam ettiği bir süreçte gerçekleşmesi dikkat çekti.

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