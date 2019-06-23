Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem 71 yaşındaki kadın oy kullanmaya yürüteç ile geldi
İSTANBUL

71 yaşındaki kadın oy kullanmaya yürüteç ile geldi

71 yaşındaki kadın oy kullanmaya yürüteç ile geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oy kullanma işlemi başladı. Sabah erken saatlerde yürüteç yardımıyla oy kullanacağı okula gelen 71 yaşındaki bir kadın, görevlilerin yardımıyla oy kullanacağı kabinin yanına giderek, vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Haber Merkezi IHA
71 yaşındaki bir kadın yürüteç ile oy kullanmaya gelerek vatandaşlık görevini yerine getirdi.
71 yaşındaki bir kadın yürüteç ile oy kullanmaya gelerek vatandaşlık görevini yerine getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için bugün İstanbullu seçmen sandığa gidiyor.

Sabah 08.00 itibariyle Sultangazi Piri Reis Ortaokulu’nda da seçmenler oylarını kullanmaya başladı. Gencinden yaşlısına birçok seçmen oy kullanacağı sandığa giderek vatandaşlık görevini yerine getiriyor.

Yürüteç yardımıyla oy kullanacağı okula gelen 71 yaşındaki bir seçmen de, görevlilerin yardımıyla oy kullanacağı kabinin yanına giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi.

İHA
Gencinden yaşlısına birçok seçmen oy kullanacağı sandığa giderek vatandaşlık görevini yerine getiriyor.

Oy pusulaları okullara böyle taşındı
FOTOĞRAF 11
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İstanbul'daki bugün 10 milyon 560 bin 963 seçmenin kullanacağı içinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait birleşik oy pusulalarının bulunduğu mühürlü torbalar, ilçe seçim kurullarında görevlilere tutanaklarla teslim edildi.
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OY TORBALARI EL ARABALARI İLE TAŞINDI: İstanbul’daki 39 ilçede olduğu gibi Avcılar’daki İlçe Seçim Kurulu’nda 34 ayrı bina için mühürlenen 877 oy çuvalı saat 04.30'dan itibaren gelen görevlilere saat 05.00'te teslim edildi.
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Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin korumasında görevliler tarafından el arabalarına yüklenen oy çuvalları, Avcılar Belediyesi ve İETT otobüslerine yine polis gözetiminde yüklendi.
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34 okul yöneticisinin teslim aldığı oy torbaları okullara götürülerek müdür odalarına götürüldü.
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Sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek oy torbaları seçim artından oy dağılımının tespit edilmesi ile birlikte yine polis korumasında ilçe seçim kuruluna taşınacak.
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Avcılar Seçim Kurulu Müdürü Nergis Çağlar, Bina sorumlularına saat 05.00'ten itibaren oy torbalarını teslim ettik. Arkadaşlarımıza polisler nezaret ediyor dedi.
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Seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak.
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Bugün yapılacak seçim için tek sandıkta oy kullanacak. Listelerde hata nedeniyle kalan ölü ve kısıtlı seçmenlerin adının yanına oy kullanamayacağına dair şerh düşülecek.
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Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için 23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak.
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Açıklamaya göre, 31 Mart'ta askerde olup 23 Haziran'a kadar terhis olanlar da seçmen listesinde yer almadığı için oy veremeyecek.
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Oy pusulaları okullara böyle taşındı
Oy pusulaları okullara böyle taşındı
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından yenilenmesine karar verilen seçim için hazırlıklar tamamlandı. İlçe seçim kurullarında okullara göre hazırlanan oy torbaları, bugün saat 05.00'ten itibaren görevlilere polis eşliğinde teslim edildi.


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