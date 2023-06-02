718 milyon TL'yi Kanada’ya uçurdu

FETÖ’nün belediye imamı olarak bilinen özellikle CHP belediyelerinden aldığı ihalelerle adını duyuran Erkan Karaarslan hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli’nin de aralarında bulunduğu 27 sanık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, bu örgüte üye olma ve yardım etmekle suçlanıyor. İhale yolsuzluğu şikayeti üzerine başlayan incelemeye ilişkin hazırlanan iddianamede, Karaarslan’ın iltisaklı olduğu 10 şirket üzerinden ihale aldığı belirtiliyor.

VURGUN PARALARI KANADA’DA

İddianamede Erkan Karaarslan’ın usulsüz ihalelerden elde ettiği haksız geliri, Kanada’daki banka hesabına aktardığı da anlatıldı. Karaarslan’ın bilgisayarında bulunan mail hesabı incelendiğinde, Kanada Toronto’daki bir bankaya mail gönderdiği ve banka hesabında yaklaşık 718 milyon TL (47 milyon 750 bin Kanada Doları) olduğu tespit edildi. İddianamede, “Örgüt lideri olan Erkan Karaarslan’ın neden yurt dışında sahte isimle yüklü miktarda hesap açma gereği duyduğunun izah edilemediği belirtildi.

ADRESE TESLİM İHALELER

Karaarslan’ın, ihalelere başka şirketlerin katılımını engellemek için şartnameleri kendine uygun hale getirildiği ve belediye personeliyle birlikte hareket ettiğine dikkat çekilen iddianamede, Avcılar Belediyesi’nden 2015-2016 yılları arasında aldığı “seminer, idari ve mali danışmanlık, doğrudan temin ile mali danışmanlık, hizmet içi eğitim, 100 adet stratejik plan kitabı basımı ve belediye personeline hizmet içi eğitim” olmak üzere aldığı 6 ihale de yer aldı.

Yapılan incelemede ihalelerin adeta adrese teslim şeklinde yapıldığını belirleyen savcılık, ihalelere fesat karıştırıldığını ve Avcılar Belediyesi’nden alınan benzer ihalelerin aynı dönem içinde Sarıyer ve Beylikdüzü Belediyeleri tarafından da Karaarslan’ın şirketlerine verildiği anlatıldı. Karaarslan’ın 6 ihaleden 3 milyon TL haksız kazanç elde ettiği ortaya kondu.

BENLİ’YE TALİMAT VERDİ

İddianamede Erkan Karaarslan hakkında, “İşlenen bütün suçlarda ve eylemlerde fail olduğu, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ile birlikte suç işleme kararı ve iradesi kapsamında suçun işlenişinde ve Handan Toprak Benli’nin belediye teşkilatın en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etme konumundan istifade etmek suretiyle belediye personeli üzerinde müşterek hakimiyet kurduğu” vurgulandı. Karaarslan ile Başkan Benli’nin bağlantısının tüm yönleriyle açığa çıkarıldığı iddianamede, Karaarslan’ı tanımadığını ifade eden Toprak’ın, Karaarslan’ın eşi ile birlikte tatil planı yaptığı anlatıldı. Usulsüz ihaleler alan Karaarslan ile iltisaklı bir şirketin yöneticisi olan M.D.’yi cep telefonuna Erkan Karaarslan Ekibi şeklinde kayıt ettiği bilgisi de yer aldı. CHP’li eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli’nin bütün eylemlerde müşterek fail olduğu ve örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettiği ifade edildi.

4 EYLÜL’DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Sanıkların "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, bu örgüte üye olma ve yardım etme" suçlarının işlendiği belirtildiği iddianamede, sanıkların ayrıca "ihaleye fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak", "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik", "zincirleme şekilde özel belgede sahtecilik" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi. İddianame, Küçükçekmece 6.Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilirken sanıkların 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.







