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Flaş haber - Türk Silahlı Kuvvetleri'nce 8 hedef imha edildi.​

8 hedef imha edildi

TSK, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine dün düzenlenen hava harekatında teröristlere ait 8 hedef imha edildiğini bildirdi.

Haber MerkeziAA
8 hedef imha edildi.
8 hedef imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine dün düzenlenen hava harekatında teröristlere ait 8 hedef imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam ediliyor.

8 hedef başarıyla imha edildi

Bu kapsamda, Hakurk ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgeleri ile bölgede görevli birliklere saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi.

Teröristlerce barınak, sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedefi imha eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.

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