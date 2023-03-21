81 ile Deprem Şehitleri Ormanı

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “21 Mart Dünya Ormancılık Günü”nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına, 81 ilde “6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı” kuracaklarını söyledi Karacabey, Orman Haftası dolayısıyla kurumun çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. 21 Mart’ın Kuzey Yarım Küre’de baharın başlangıcı olarak kabul edildiğini belirten Karacabey, 1973 yılından bu yana söz konusu günün “Dünya Ormancılık Günü”, içinde bulunulan haftanın da “Orman Haftası” olarak kutlandığını söyledi. Karacabey, Orman Haftası’ndaki ağaç dikme faaliyetlerinin şenlik havasında geçmesi için her yıl çeşitli etkinlikler yaptıklarını, bu yıl ise Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle matem havasında ağaçlandırma çalışmalarının gerçekleştirileceğini

dile getirdi.

DİĞER ÜLKELERİN DE FİDANI OLSUN

Depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlar adına yarın bir çalışma hayata geçireceklerini ifade eden Karacabey, şöyle konuştu: “81 ilimizde deprem şehitleri adına bir çalışma yapmak istedik ve talebimizi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye ilettik, kendisi de destek verdi. Biz de bu yıl 21 Mart’ta depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına 81 ilimizde aynı anda ‘6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı’ kuracağız. Bu depremde her meslekten insanlar hayatını kaybetti. Biz onları temsilen de bu illerdeki fidan dikim etkinliklerine tüm meslekten vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Bu afette her bir vatandaşımız elinden gelen gayreti ve katkıyı gösterirken yurt dışından da pek çok yardımlar geldi. Bu yardımları yapan ülkelerin büyükelçilerini

de etkinliğimize davet ederek, onların da bu alanlarda fidanlarının olmasını istiyoruz.”

GEÇEN YIL 647 MİLYON FİDAN DİKİLDİ

“İyi gün, kötü gün” demeden her şart altında ülkenin orman varlığını artırmak için çalıştıklarını vurgulayan Karacabey, Türkiye’nin, ağaçlandırmada Avrupa’da birinci, dünya genelinde ise dördüncü sırada olduğunu bildirdi. Karacabey, geçen yıl 168 bin 608 hektar alanda çalışma yapılarak yaklaşık 647 milyon 661 bin fidanı toprakla buluşturdukları bilgisini verdi. Ağaçlandırma anlamında 2023 yılı için konulan hedefe ulaşacaklarına işaret eden Karacabey, şu değerlendirmede bulundu: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize bu yıl sonuna kadar dünya nüfusu kadar yani 7 milyar fidanı toprakla buluşturma hedefi koymuşlardı. 2021 yılı sonuna kadar biz 6,5 milyar, geçen yıl 647 milyon, bu yıl da hedeflediğimiz 600 milyon fidanı toprakla buluşturarak Cumhurbaşkanımızın bize verdiği 7 milyar hedefini gerçekleştirmiş hatta hedefin üstüne çıkmış olacağız.”







