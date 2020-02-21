Gündem 9 yıla kadar hapsi istendi
İSTANBUL

9 yıla kadar hapsi istendi

İSMEK’te başörtülü kadın yöneticilerine hakaretler yağdıran İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Şişli’nin ‘İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istendi. Şişli, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

M. Sait Özkan Yeni Şafak
Yeşim Meltem Şişli
Yeşim Meltem Şişli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İSMEK’in kadın çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla soruşturma başlatılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Şişli hakkında başlatılan soruşturma tamaamlandı. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, 19 kadın “mağdur’’, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da “katılan’’ sıfatıyla yer aldı.

İNANÇ VE DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ENGELLEME

İddianamede, şüpheli Şişli’nin eylemine uyan “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

GÖSTERDİĞİ TANIKLA ALT ÜST İLİŞKİSİ VAR

  • Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Şişli’nin asistanı Osman Çağrı Akgül’ün ‘tanık’ sıfatıyla alınan ifadesine yer verildi. Akgül ifadesinde söz konusu toplantı esnasında Yeşim Meltem Şişli’nin hakaret içerikli cümleler kurmadığını söyledi. Savcılık iddianamede, Akgül’ün Meltem Şişli’nin asistanı olduğu, aralarında hizmet gereği alt üst ilişkisi mevcut olduğundan ifadesine itibar edilmediği vurgulandı.

KAMERA KAYDI YOK

İddianamede İBB tarafından gönderilen toplantı gününe ait kamera görüntülerine ilişkin tutanak da yer aldı. İBB’den gelen kamera görüntülerinde toplantı salonuna ilişkin herhangi bir görüntü ve ses kaydının yer almadığı vurgulandı. Toplantı salonunun giriş kapısının yer aldığı koridor kısmına ait görüntülerin yer aldığı ifade edilirken, bu görüntülerde toplantının içeriği ile ilgili herhangi bir delil tespit edilemedi.

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