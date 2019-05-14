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BAYBURT

AA muhabirini arama çalışmaları 5'inci günde devam ediyor

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Haber Merkezi AA
AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları 5'inci günde devam ediyor.
AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları 5'inci günde devam ediyor.

Bayburt, Erzurum ile Trabzon UMKE ve AFAD ekipleri, Trabzon AKUT, Rize Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri, Erzurum ve Rize Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ve dağ arama kurtarma timleri, 5'inci günün sabahında çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar Bayburt ve Trabzon tarafında eş güdümlü yürütülüyor.

JÖAK su altı ekipleri ve dalgıçlar, dar vadideki derede arama tarama yapıyor.

Ekipler, bugün de belirledikleri noktalarda dereye girerek çalışmalarına gün boyu devam edecek.

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