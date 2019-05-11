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3. SAYFA TRABZON BAYBURT

Anadolu Ajansı muhabiri bulundu mu - Abdülkadir Nişancı arama çalışmaları

AA muhabirini dalgıçlar arayacak

AA Muhabiri Abdulkadir Nişancı, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlandı. Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara cumartesi sabah saatlerinde yeniden başlanacak. Yapılacak aramaya bu kez dalgıç ekiplerin de katılacağı öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Arama çalışmalarından insansız hava araçları da kullanılıyor.
Arama çalışmalarından insansız hava araçları da kullanılıyor.

Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdulkadir Nişancı, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma yuvarlandı.

Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre rakımda bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip eden AA Bayburt Muhabiri Abdulkadir Nişancı, Derebaşı Virajları'nda görüntü çektiği sırada bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düştü.

Karayolları ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Uçurumdan yuvarlanan AA muhabiri Nişancı.

100 KİŞİ, ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Abdulkadir Nişancı'nın düştüğü bölgeye gelen Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, çalışmalar hakkında AFAD Bayburt Müdürü Adil Arslan, İl Sağlık Müdürü İlker Hancı ve diğer ilgililerden bilgi aldı.

Olay yerinde çalışma yapan ekipler.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara cumartesi sabah saatlerinde yeniden başlanacak.

Bu arada, ekiplerin yarınki çalışmaları dalgıç adamlar yardımıyla ağırlıklı olarak derede sürdüreceği öğrenildi.

BAYBURT VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Bayburt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Nişancı'nın Derebaşı mevkisinde Karayolları tarafından sürdürülen yol açma çalışmalarını görüntülerken ayağının kayması sonucu saat 12.00 sularında uçuruma yuvarlandığı bilgisinin alındığı belirtildi.

AFAD, UMKE, 112, Jandarma, Karayolları, Özel İdare başta olmak üzere ilgili bütün ekiplerin süratle olay mahalline yönlendirildiği aktarılan açıklamada, olay mahallinde Bayburt Valiliği koordinasyonunda devletin ilgili birimleri tarafından çevre illerle koordineli şekilde her türlü tedbirin alındığı, arama kurtarma faaliyetinin etkin şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.

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Kayıp gazetecinin bulunması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

"MESLEKTAŞIMIZIN AİLESİNE VE ANADOLU AJANSI ÇALIŞANLARINA ÜZÜNTÜLERİMİZİ İLETİYORUZ"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu'nca, yapılan açıklamada, gazetecilerin en zor koşullarda mesleklerini yaptıklarına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle can güvenlikleri açısından en riskli mesleklerden birini yaparlar. Son olarak Bayburt-Trabzon il sınırındaki Soğanlı Dağı'nda, kar nedeniyle kapalı Derebaşı virajlarında yol açma çalışmasını takip eden Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın uçuruma düştüğü haberini aldık. Meslektaşımızın ailesine ve Anadolu Ajansı çalışanlarına üzüntülerimizi iletiyoruz. Meslektaşımızın en kısa sürede bulunmasını ve sağlıklı olmasını diliyoruz."

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