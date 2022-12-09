AB ve Şili siyasi ve ticari ilişkileri güçlendiriyor

AB Komisyonu, "AB-Şili Gelişmiş Çerçeve Anlaşması" müzakerelerinin sonuçlandığını açıkladı.

Açıklamada, anlaşmanın jeopolitik önemine işaret edilerek, "Yeni Gelişmiş Çerçeve Anlaşması ile AB ve Şili, siyasi diyaloğu güçlendirmek, iş birliğini derinleştirmek, ticaret ve yatırım fırsatlarını geliştirmek için ortaklıklarını bir sonraki seviyeye taşıyor." ifadesi kullanıldı.

Anlaşmanın, özellikle insan hakları, sürdürülebilir ticaret ve cinsiyet eşitliği gibi ortak değerleri ilişkilerin merkezine yerleştirdiğine işaret edilen açıklamada, çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi ortak küresel zorluklar karşısında iş birliğinin güçleneceği kaydedildi.

Açıklamada, AB'nin Şili'ye ihracat ve yatırımlarının artacağı belirtilerek, AB'nin lityum gibi kritik ham maddelere daha kolay erişmesini sağlayacağı ifade edildi.

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Karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerinin anlaşmayla derinleşeceğine işaret edilen açıklamada, "AB'nin Şili'ye ihracatının yüzde 99,9'u gümrük vergilerinden muaf olacak. Bunun, AB'nin Şili'ye ihracatını 4,5 milyar avro artırması bekleniyor." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, AB'nin lityum, bakır ve hidrojen gibi yeşil ekonomiye geçiş için çok önemli olan ham maddelere daha fazla erişeceği, AB şirketlerinin Şili'de telekomünikasyon, deniz taşımacılığı ve finansal hizmetler dahil olmak üzere çeşitli hizmetleri sunmasının daha kolay olacağı kaydedildi.

Bu aşamadan sonra AB ve Şili, anlaşmasının yasal metin hazırlıklarını tamamlayacak ve onay sürecine geçilecek.

AB ve Şili, 2002 yılında, kapsamlı bir ticaret anlaşmasını içeren Ortaklık Anlaşması imzalamıştı.

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Çerçeve anlaşması söz konusu anlaşmanın günün gereksinimlerine uygun hale getirilmesini amaçlıyor.

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