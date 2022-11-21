ABD Büyükelçiliği'nden Karkamış mesajı: Saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz

Dün Öncüpınar Sınır Kapısı'nı hedef alan PKK terör örgütü, bugün Gaziantep'nin Karkamış ilçesine roketli saldırı düzenledi. Kobani'den ateşlenen roketlerin düştüğü ilçede biri çocuk biri öğretmen 3 vatandaş şehit oldu, 10 kişi de yaralandı.

Hain saldırı sonrası ABD Büyükelçiliğinden kınama ve taziye mesajı geldi.

ABD Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği olarak, bugün Karkamış’ta üç masum insanın hayatını kaybetmesinden dolayı yas tutan Türk halkına katılıyoruz. Bu şiddeti ve haklı görülemeyecek saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz."