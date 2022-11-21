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ANKARA

ABD Büyükelçiliği'nden Karkamış mesajı: Saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz

ABD Büyükelçiliği, terör örgütü PKK'nın Karkamış'a düzenlediği roketli saldırı sonrası taziye ve kınama mesajı yayınladı. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği olarak, bugün Karkamış’ta üç masum insanın hayatını kaybetmesinden dolayı yas tutan Türk halkına katılıyoruz. Bu şiddeti ve haklı görülemeyecek saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.

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Haber Merkezi İHA
ABD Büyükelçiliğinden Karkamış mesajı: Saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz
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Dün Öncüpınar Sınır Kapısı'nı hedef alan PKK terör örgütü, bugün Gaziantep'nin Karkamış ilçesine roketli saldırı düzenledi. Kobani'den ateşlenen roketlerin düştüğü ilçede biri çocuk biri öğretmen 3 vatandaş şehit oldu, 10 kişi de yaralandı.

Hain saldırı sonrası ABD Büyükelçiliğinden kınama ve taziye mesajı geldi.

ABD Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği olarak, bugün Karkamış’ta üç masum insanın hayatını kaybetmesinden dolayı yas tutan Türk halkına katılıyoruz. Bu şiddeti ve haklı görülemeyecek saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz."

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