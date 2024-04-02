ABD katil İsrail'e 18 milyar dolarlık silah verecek

Uluslararası Adalet Divanı (UAD)kararlarına rağmen ABD'nin de desteğiyle tüm uluslararası ve insancıl hukuk kaidelerini ayaklar altına alan İsrail, bir gün içinde birden fazla savaş suçuna imza attı. Sivilleri hedef alan saldırılarından geri kalmayan İsrail güçleri, World Central Kitchen (WCK) isimli yardım kuruluşu çalışanlarını vurdu. WCK İsrail’in bilgilendirildiğini saldırıda 7 çalışanlarının öldürüldüğünü duyurdu. Başka bir olayda terör devleti, Suriye’nin başkenti Şam’daki İran Konsolosluğu’nu hedef aldı. Başka bir ülkenin topraklarında saldırı düzenleyerek uluslararası hukuku bir kez daha çiğneyen İsrail,