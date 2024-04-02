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ABD katil İsrail'e 18 milyar dolarlık silah verecek

İsrail’e 7 Ekim 2023’ten beri Gazze’de işlediği katliamlarda en büyük desteği sağlayan ABD yönetimi, İsrail’e 18 milyar dolar değerinde 50 adet F-15 savaş uçağı ile ilgili ekipmanların satışına hazırlanıyor. CNN’in haberine göre gayriresmi süreç başladı.

Muhammed Vefa Yürekli
04:00 - 2/04/2024 Salı
Güncelleme: 23:45 - 2/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD)kararlarına rağmen ABD'nin de desteğiyle tüm uluslararası ve insancıl hukuk kaidelerini ayaklar altına alan İsrail, bir gün içinde birden fazla savaş suçuna imza attı. Sivilleri hedef alan saldırılarından geri kalmayan İsrail güçleri, World Central Kitchen (WCK) isimli yardım kuruluşu çalışanlarını vurdu. WCK İsrail’in bilgilendirildiğini saldırıda 7 çalışanlarının öldürüldüğünü duyurdu. Başka bir olayda terör devleti, Suriye’nin başkenti Şam’daki İran Konsolosluğu’nu hedef aldı. Başka bir ülkenin topraklarında saldırı düzenleyerek uluslararası hukuku bir kez daha çiğneyen İsrail,

8 kişiyi öldürdü.

GAZETECİ ÖLDÜRMEK YETMEDİ

Savaşın başından bu yana Gazze’de 138 gazeteci öldüren İsrail güçleri, savaş suçlarını dünyaya duyuran medya organlarını da sansürleme kararı aldı. İsrail parlamentosu, aralarında Al Jazeera’nın da bulunduğu kanalların yayınlarını yasaklama yetkisi veren yasayı onayladı. Başbakan Benyamin Netanyahu, Al Jazeera’nın ülkedeki bürosunu kapatmak için “derhal harekete geçeceğini” söyledi. Gazze’de 2 haftadır kuşatma altında tuttuğu ve 400 sivili katlettiği Şifa hastanesinden de önceki gün çekilen İsrail güçleri, hastane binasını kullanılamaz hale getirdi. İki haftalık süreçte doktor, sağlık görevlileri, hasta ve refakatçilerini katleden İsrail ordusu, çekilmeden önce hastane binasını harabeye çevirdi. İşgalci güç bir günde yaptıklarıyla adeta UAD'ye de meydan okudu.



#ABD
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