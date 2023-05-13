ABD seçime müdahale ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk yayınında, Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesini değerlendirdi. ABD ve uluslararası sistemin 14 Mayıs seçimlerine başından beri müdahale ettiğini belirten Soylu, FETÖ’nün hala devrede olduğunu anlattı. Soylu, “Geçmiş dönemlerde elde ettiği birtakım depo kayıtlarla devrededir. FETÖ’nün devrede olması ABD’nin bizatihi devrede olması anlamına gelir” dedi. Saldırının dışarıdan geldiğini kaydeden Soylu şöyle konuştu: “Kökeni ve mahreci, kim tarafından üretildiği bellidir. Fail, FETÖ ve Amerika’dır. Mr. Biden, Türkiye’deki müttefiklerini kurtarmaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu tavşanın yakalandığı gibi yakalanmıştır. Amerika’nın net adayı olduğu bellidir.”