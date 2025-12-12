ABD’den Venezuela’ya deniz ablukası

Eylül ayından bu yana 20’den fazla botu uyuşturucu taşıdıkları iddiasıyla vuran ABD ordusu, bu defa Venezuela açıklarında bir petrol tankerine el koydu. Diğer yandan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya, tüm kesimlerin dahil olacağı bir “geçiş hükümeti” kurulması çağrısında bulundu.
"Narko-teröristlerle mücadele" gerekçesiyle Latin Amerika'da "Güney Mızrağı" adlı bir askeri harekât başlatan ABD, Venezuela'ya deniz ablukası uygulayacağının sinyalini veren ve Caracas'la gerginliği daha da artıracak yeni bir adım attı. Eylül ayından bu yana 20'den fazla botu uyuşturucu taşıdıkları iddiasıyla vuran 80'den fazla kişiyi öldüren ABD ordusu, bu defa Venezuela açıklarında bir petrol tankerine el koydu. Operasyonu ilk olarak ABD Başkanı Donald Trump duyurdu. Beyaz Saray'da iş insanlarıyla buluşan Trump burada yaptığı açıklamada Venezuela açıklarında bir petrol tankerine el koyduklarını söyledi. Trump "Olayla ilgili fotoğraflar bu aralar açıklanır" ifadelerini kullandı. ABD’ye uyuşturucu madde akışında rol oynadığı iddia edilen ülkelerden Meksika ve Venezuela’nın devlet başkanları ile konuştuğu hatırlatılan Trump, "Kolombiya devlet başkanıyla görüşmeyi de düşündünüz mü?" sorusuna, "Hayır, kendisi hakkında çok fazla düşünmedim" yanıtını verdi. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’nun ABD’ye yönelik düşmanca bir tutum sergilediğini ifade eden Trump, "Eğer aklını başına toplamazsa büyük sorunlar yaşayacak. Kolombiya çok fazla uyuşturucu üretiyor; bildiğiniz gibi kokain fabrikaları var ve kokaini doğrudan ABD’ye satıyorlar” dedi.
PETRO’DAN MADURO’YA ÇAĞRI
Kısa süre sonra ABD Adalet Bakanı Pam Bondi FBI, İç Güvenlik Bakanlığı ve Sahil Güvenliği’nin, ABD ordusunun desteğiyle yaptırıma tabi bir petrol tankerine el koyduğunu açıkladı. El koyma haberinin ardından piyasalar dalgalandı. Brent petrol 27 sent (yüzde 0,4) artışla varil başına 62.21 dolara yükseldi. Venezuela hükümeti ise tankere el konulmasına tepki gösterdi. ABD’nin eylemini “açık hırsızlık” olarak tanımlayan Caracas, ülkenin egemenliğini savunacaklarını yineledi. Diğer yandan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya, tüm kesimlerin dahil olacağı bir "geçiş hükümeti" kurulması çağrısında bulundu. Petro, "Maduro hükümeti şunu anlamalıdır, dış bir saldırıya verilecek yanıt yalnızca askeri hazırlık değil, demokratik bir dönüşümdür” diyen Petro, “Bir ülke daha fazla baskıyla değil, daha fazla demokrasiyle savunulur. Çözüm, hapishaneleri büyütmek değil, kapsamlı bir genel af çıkarmaktır. Tüm kesimlerin dahil olacağı bir geçiş hükümeti kurmanın zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.