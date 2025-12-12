ABD’den Venezuela’ya deniz ablukası

"Narko-teröristlerle mücadele" gerekçesiyle Latin Amerika'da "Güney Mızrağı" adlı bir askeri harekât başlatan ABD, Venezuela'ya deniz ablukası uygulayacağının sinyalini veren ve Caracas'la gerginliği daha da artıracak yeni bir adım attı. Eylül ayından bu yana 20'den fazla botu uyuşturucu taşıdıkları iddiasıyla vuran 80'den fazla kişiyi öldüren ABD ordusu, bu defa Venezuela açıklarında bir petrol tankerine el koydu. Operasyonu ilk olarak ABD Başkanı Donald Trump duyurdu. Beyaz Saray'da iş insanlarıyla buluşan Trump burada yaptığı açıklamada Venezuela açıklarında bir petrol tankerine el koyduklarını söyledi. Trump "Olayla ilgili fotoğraflar bu aralar açıklanır" ifadelerini kullandı. ABD’ye uyuşturucu madde akışında rol oynadığı iddia edilen ülkelerden Meksika ve Venezuela’nın devlet başkanları ile konuştuğu hatırlatılan Trump, "Kolombiya devlet başkanıyla görüşmeyi de düşündünüz mü?" sorusuna, "Hayır, kendisi hakkında çok fazla düşünmedim" yanıtını verdi. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’nun ABD’ye yönelik düşmanca bir tutum sergilediğini ifade eden Trump, "Eğer aklını başına toplamazsa büyük sorunlar yaşayacak. Kolombiya çok fazla uyuşturucu üretiyor; bildiğiniz gibi kokain fabrikaları var ve kokaini doğrudan ABD’ye satıyorlar” dedi.