AB’den somut adım bekliyoruz

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, Türkiye’nin tam üyelik yolunda çalışmalarını sürdüğü AB ile ilişkilerinde olumlu gündem arayışından göç sorununa, yaptırım tehditlerinden Avrupa Ordusu çabalarına kadar geniş bir yelpazedeki gündem başlıklarını Yeni Şafak’a değerlendirdi.

2021 yılını “Türkiye-AB ilişkilerinde daha az gerilimin, daha çok iletişimin görüldüğü bir yıl” olarak değerlendiren Kaymakcı, “Geçtiğimiz yıl AB ile ilişkilerimizde görece olumlu bir atmosfer oluşsa da, ne yazık ki pek çok kritik konuda somut adım atılamadı. AB’nin kendi önerisi olan olumlu gündem kapsamında Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve Vize Serbestisi Diyaloğu başta olmak üzere somut bir ilerleme kaydedilemedi” dedi. Karşılıklı irade gösterilmesi halinde 2022’nin Türkiye-AB ilişkilerine her iki taraf açısından da önemli kazanımlar sunabileceğine inancını vurgulayan Kaymakcı, şunları söyledi:

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“Türkiye’nin 2022 yılında AB’den temel beklentisi, yapıcı bir tutum ve katılım perspektifimizi esas alacak şekilde olumlu gündemin somut adımlarla peyderpey ilerletilmesidir. Bu bağlamda 18 Mart Mutabakatı’nın tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesi önemini korumaktadır. Ayrıca, NATO üyesi ve aday ülke olan ülkemiz ile güvenlik ve savunma alanında da işbirliği 2022 yılında AB’den öncelikli beklentilerimiz arasında. Aday ülke olan Türkiye, 2022 yılında da katılım sürecinde ilerleme sağlamak için çalışmalarına kararlılıkla devam edecektir.”

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RUMLARA ALET OLMAMALI

Yunanistan’ın AB’ye yönelik Türkiye’ye yaptırım baskıları konusunda Kaymakcı, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Ege ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye yönelik tek taraflı gerginliği arttırıcı adımlarını sürdürdüğüne dikkat çekti. İstişari görüşmeler ve Cenevre’de 5+BM formatındaki toplantılarda Türkiye’nin müzakere yanlısı tutumunu gösterdiğini anımsatan Kaymakcı, Rumların Maraş projesine karşı her türlü yalan ve propaganda araçlarıyla AB ve uluslararası kamuoyunu Türkiye aleyhine tutum almaya zorladıklarını anımsatarak, “Ümidimiz AB’nin Rumların oyunlarına daha fazla alet olmamasıdır” dedi.

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Türkiye-AB ilişkilerinin ileriye taşınabilmesi için 18 Mart Mutabakatı’nın tüm unsurlarıyla gözden geçirilmesi ve uygulanmasının önemine işaret eden Kaymakcı, “Biz, Türkiye olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazırız. Ancak AB’nin de aynı iradeyi göstermesi gerekiyor” vurgusu yaptı.

Kaymakcı, AB Ordusu çalışmaları konusunda ise “Arzumuz, AB’nin NATO’dan rol çalan değil, sorumluluk ve ihtisas alanı çerçevesinde NATO’yu tamamlayan bir yapılanma tesis etmesidir” dedi.

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Vize serbestisi fırsat

Türkiye-AB Vize Serbestisi Diyaloğuna yönelik 72 kriterin 66’sının karşılandığını anımsatan Kaymakcı, “AB’nin olumlu yaklaşımını görebildiğimiz takdirde sürecin kısa sürede tamamlanabileceğine inanıyorum. Vatandaşlarımıza vize serbestisi tanınması iki tarafa da ticaret, turizm, eğitim, ekonomi, değişim ve yatırım konularında önemli fırsatlar sağlayacak ve yeni bir işbirliklerine kapı açacaktır” dedi. Kaymakcı, Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin ise her iki taraf için de bir ihtiyaç halini aldığını vurguladı.

Üyelik önemli bir eşik

Avrupa’da yükselen yabancı düşmanlığı ve İslamofobi konusunda, “AB, günümüzün sıkıntılı ve demokrasiden uzaklaşan davranış kalıplarını da düzeltebilir. Bunun için hala şans ve zaman olduğuna inanıyorum. Ülkemizin üyeliği bu manada da Birliğe destek olacaktır. Türkiye’nin üye olduğu bir AB, demokratik ve farklılıklara tam anlamıyla saygı gösterebilen bir birlik olma yönünde önemli bir eşiği aşmış olacaktır” dedi.