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POLİTİKA

ABD'li general: 'Çin'in Tayvan'a saldırması hata olur'

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, ''Çin'in Tayvan'a saldırması Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da yaptığı hataya benzer siyasi, jeopolitik, stratejik bir hata olur" dedi.

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Haber Merkezi AFP
ABDli general: Çinin Tayvana saldırması hata olur
Mark Milley

Pentagon'un üst düzey generali, Çin'in Tayvan'a herhangi bir saldırısının, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi kadar kötü bir stratejik hata olacağı konusunda uyardı.

Milley, kendi kendini yöneten demokratik adaya herhangi bir saldırının yakın olduğunu söylemedi.

Ülkenin en önemli lideri olarak tarihi bir üçüncü dönem kazanan ve Tayvan'ı Çin ile birleştirmeyi yüksek öncelik ilan eden Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in "rasyonel bir aktör" olduğuna inandığını söyledi.

Milley, "Bence her şeyi maliyet, fayda ve risk üzerinden değerlendiriyor ve yakın gelecekte Tayvan'a yapılacak bir saldırının aşırı miktarda risk olacağı ve Çin ordusu için stratejik bir yenilgiyle sonuçlanacağı sonucuna varacağını düşünüyorum" dedi.

Milley, bunun Çin'in dünyanın en büyük ekonomik ve askeri gücü olma yolunda ilerlemesini engelleyeceğini söyledi.

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