ABD'li general: 'Çin'in Tayvan'a saldırması hata olur'

Pentagon'un üst düzey generali, Çin'in Tayvan'a herhangi bir saldırısının, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi kadar kötü bir stratejik hata olacağı konusunda uyardı.

Milley, kendi kendini yöneten demokratik adaya herhangi bir saldırının yakın olduğunu söylemedi.

Ülkenin en önemli lideri olarak tarihi bir üçüncü dönem kazanan ve Tayvan'ı Çin ile birleştirmeyi yüksek öncelik ilan eden Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in "rasyonel bir aktör" olduğuna inandığını söyledi.

Milley, "Bence her şeyi maliyet, fayda ve risk üzerinden değerlendiriyor ve yakın gelecekte Tayvan'a yapılacak bir saldırının aşırı miktarda risk olacağı ve Çin ordusu için stratejik bir yenilgiyle sonuçlanacağı sonucuna varacağını düşünüyorum" dedi.

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Milley, bunun Çin'in dünyanın en büyük ekonomik ve askeri gücü olma yolunda ilerlemesini engelleyeceğini söyledi.

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