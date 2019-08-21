Gündem ABDnin MLKP ile görüşmesi PKK yerine yeni maşa arıyorlar
İSTANBUL

ABD'lilerle MLKP'li teröristlerin görüşmesi ne anlama geliyor

ABD'nin MLKP ile görüşmesi: PKK yerine yeni maşa arıyorlar

Türkiye ile ABD arasında 'güvenli bölge' görüşmeleri devam ededursun, bölgedeki teröristlere tırlar dolusu silah gönderen ABD farklı terör gruplarıyla da toplantılar düzenliyor. İçişleri Bakanı Soylu'nun "MLKP ile Amerikalılar görüştü. Ne görüştüklerini de biliyoruz" açıklamasını değerlendiren eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı İsmail Hakkı Pekin, "PKK bitti. ABD kullanabileceği yeni bir maşa arayışında. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de bombalı saldırılar olabilir" dedi.

Sertaç Aksan Yeni Şafak
ABD'li askerlerin, teröristlerle yakın bağı sıklıkla medyaya da yansıyor.
ABD'li askerlerin, teröristlerle yakın bağı sıklıkla medyaya da yansıyor.

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak Güvenli Bölge için Türkiye ile ABD arasındaki görüşmeler devam ediyor. Her iki ülkeden de 'görüşmeler olumlu' açıklamaları yapılsa da henüz sınır ötesi operasyonla ilgili merak edilen sorular yanıt bulmadı.

Bölgedeki PYD-PKK unsurlarıyla organik bağı defalarca ortaya çıkan ABD'nin farklı terör örgütleriyle de dirsek temasında olduğu ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "14 gün önce Suriye'nin bir tarafında bizim kırsalda bitirdiğimiz MLKP (Marksist-Leninist Komünist Parti)
ile Amerikalılar görüştü. Ne görüştüklerini de biliyoruz." açıklaması gözleri bir kez daha ABD'nin teröristlerle işbirliğine çevirdi.

ABD yeni bir maşa arıyor

Eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Yenisafak.com'a yaptığı açıklamada, ABD'nin bu temasının ne anlama geldiğini değerlendirdi.

"Türkiye, son dönemlerde attığı adımlarla PKK'nın belini büktü. ABD kendine istediği gibi kullanabileceği bir aparat arıyor" diyen Pekin, şöyle devam etti:

"ABD, kullanabileceği tüm örgütlerle görüşebilen bir ülke. Bu görüşme de onlardan biri. PKK son dönemlerde sahada çok ciddi darbe aldı. ABD'nin yeni süreçte onları devreden çıkarıp MLKP'yi sahaya sürmek niyetinde olabilir.

Önümüzdeki dönemde Türkiye'de legal görünümlü kliklerin karıştığı bombalama faaliyetleri yaşanabilir."

MLKP üyesi bir grup terörist.

ABD bu görüşmeyle Türkiye'yi tehdit ediyor

  • Pekin, ABD'nin bu görüşmeyi 'açıktan' yapmasının da kendi içinde bir anlam taşıyabileceğine vurgu yaparak, "Bunu bilerek duyulacak şekilde yaptılar. Türkiye'ye 'Terör örgütleriyle görüşüyorum' diyerek aslında bir nevi tehdit mesajı yollamış oluyorlar" dedi.
  • Soylu'nun yanıtının da kendi içinde bir anlamı olduğuna işaret eden Pekin, "Türkiye de bu adıma karşılık 'Toplantınızı biliyoruz. Aldığınız kararı da. Atacağınız adımları engelleriz' diyor Soylu'nun bu sözleriyle." şeklinde konuştu.

Pekin ayrıca, MLKP üyesi bazı teröristlerin ülkemiz vatandaşı olduğunun da altını çizerek, "Özellikle Hatay bölgesinde kandırılmış çocukların sayısı hayli fazla" uyarısında bulundu.

REKLAM

Operasyon hakkımız var
DÜNYA
Operasyon hakkımız var
PKK yerineMLKPyi kullanacaklar

PKK yerine
MLKP'yi kullanacaklar

Emekli İstihbarat Başkanı Pekin'den 'bombalar patlayabilir' uyarısı.
Son anda kurtuldular

Son anda kurtuldular

İstanbul'da aşırı yağışlar Ataşehir'de su baskınına neden oldu.
PKKnın pusucusupusuda öldürüldü

PKK'nın 'pusu'cusu
pusuda öldürüldü

​Uzaylı kostümle eğitim veren teröristin görüntüsü.
HDP'li belediyeden tahrik: Parçaladılar

HDP'li belediyeden tahrik: Parçaladılar

Silopi'de kaçak elektriği önlemek için kurulmuştu.
Davet edilmediler

Davet edilmediler

Ünal, davet göndermeme nedenlerini açıkladı.
"Akılsızlar"

"Akılsızlar"

Trump, Amerikan Yahudi topluluğunu sadakatsizlikle suçladı.
Yangınlarda<br>sahne alacak

Yangınlarda
sahne alacak

Helikopterler ve uçaklardan çok daha faydalı olabilir.
Ahlaki değerleri bitiren başarı

Ahlaki değerleri bitiren başarı

Üç ayda 600 milyon dolar kazandı!
Harekata destek

Harekata destek

Süryaniler, Fırat'ın doğusunda güvenlik istiyor.
Canlı bombanın yakalanma anı

Canlı bombanın yakalanma anı

Şanlıurfa'daki operasyonun görüntüleri çıktı.
Kafa karıştıran<br> sahte paralar

Kafa karıştıran
sahte paralar

Tamamının neredeyse 100 TL olması dikkat çekti.
Dağlar teröristlerden temizlendi

Dağlar teröristlerden temizlendi

​Jandarma Genel Komutanı Çetin'den flaş açıklama.
5 kez sildi<br>karakolluk oldu

5 kez sildi
karakolluk oldu

​Temizlik işçisine onur kırıcı hareket.
1 milyon 349 bin<br>kök ele geçirildi

1 milyon 349 bin
kök ele geçirildi

Diyarbakır'da ​PKK'nın finans kaynağına darbe.
Gelin<br>kavgasında katliam

Gelin
kavgasında katliam

3 aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü.
Kız lisesini kül etti

Kız lisesini kül etti

​Taliban'ın ateşe verdiği okul kullanılamaz hale geldi.
Sona doğru

Sona doğru

​Fenerbahçe, Babacar ve kulübüyle anlaştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.