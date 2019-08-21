ABD'nin MLKP ile görüşmesi: PKK yerine yeni maşa arıyorlar

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak Güvenli Bölge için Türkiye ile ABD arasındaki görüşmeler devam ediyor. Her iki ülkeden de 'görüşmeler olumlu' açıklamaları yapılsa da henüz sınır ötesi operasyonla ilgili merak edilen sorular yanıt bulmadı.

Bölgedeki PYD-PKK unsurlarıyla organik bağı defalarca ortaya çıkan ABD'nin farklı terör örgütleriyle de dirsek temasında olduğu ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "14 gün önce Suriye'nin bir tarafında bizim kırsalda bitirdiğimiz MLKP (Marksist-Leninist Komünist Parti)

ile Amerikalılar görüştü. Ne görüştüklerini de biliyoruz." açıklaması gözleri bir kez daha ABD'nin teröristlerle işbirliğine çevirdi.

ABD yeni bir maşa arıyor

Eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Yenisafak.com'a yaptığı açıklamada, ABD'nin bu temasının ne anlama geldiğini değerlendirdi.

"Türkiye, son dönemlerde attığı adımlarla PKK'nın belini büktü. ABD kendine istediği gibi kullanabileceği bir aparat arıyor" diyen Pekin, şöyle devam etti:

"ABD, kullanabileceği tüm örgütlerle görüşebilen bir ülke. Bu görüşme de onlardan biri. PKK son dönemlerde sahada çok ciddi darbe aldı. ABD'nin yeni süreçte onları devreden çıkarıp MLKP'yi sahaya sürmek niyetinde olabilir.

Önümüzdeki dönemde Türkiye'de legal görünümlü kliklerin karıştığı bombalama faaliyetleri yaşanabilir."

MLKP üyesi bir grup terörist.

ABD bu görüşmeyle Türkiye'yi tehdit ediyor

Pekin, ABD'nin bu görüşmeyi 'açıktan' yapmasının da kendi içinde bir anlam taşıyabileceğine vurgu yaparak, "Bunu bilerek duyulacak şekilde yaptılar. Türkiye'ye 'Terör örgütleriyle görüşüyorum' diyerek aslında bir nevi tehdit mesajı yollamış oluyorlar" dedi.

Soylu'nun yanıtının da kendi içinde bir anlamı olduğuna işaret eden Pekin, "Türkiye de bu adıma karşılık 'Toplantınızı biliyoruz. Aldığınız kararı da. Atacağınız adımları engelleriz' diyor Soylu'nun bu sözleriyle." şeklinde konuştu.

Pekin ayrıca, MLKP üyesi bazı teröristlerin ülkemiz vatandaşı olduğunun da altını çizerek, "Özellikle Hatay bölgesinde kandırılmış çocukların sayısı hayli fazla" uyarısında bulundu.

REKLAM