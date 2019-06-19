ABD’ye üslup uyarısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın mektubuna dün cevap gönderdi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Shanahan'ın 6 Haziran 2019 tarihli mektubuna dün itibarıyla Milli Savunma Bakanı Akar tarafından cevabi mektup gönderildiği belirtildi.

ÖNERİLERİMİZİ AKTARDIK

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Mektupta müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulanmış, bilinen görüşlerimiz ve önerilerimiz detaylı olarak aktarılmıştır. Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin ve sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin önemi ifade edilmiştir."

AY SONUNDA YÜZ YÜZE

Shanahan, mektubunda adeta tehdit diliyle, "S-400'lerden vazgeçilmezse F-35 eğitimlerinin 31 Temmuz'da biteceğini ve F-35 ile ilgili yapılacak üst düzey toplantıya Türk yöneticilerin davet edilmemesinin değerlendirildiğini” bildirmiş, mektup sonrasında 31 Temmuz beklenmeksizin ABD tarafından Türk pilotlarının eğitimi durdurulmuştu. Karşılıklı mektup gerilimi ardından Bakan Akar ile Shanahan, ay sonunda NATO Savunma Bakanları toplantısı için gidecekleri Brüksel’de bir araya gelecekler.

TÜM KURALLARA AYKIRI

ABD, S-400 uzun menzilli hava savunma sistemi alımı üzerinden Türkiye’ye NATO üyeliği de dahil yaptığı tehditlerin dozunu arttırırken, tüm bu adımlar ise uluslararası hukuk ve müttefiklik kurallarına aykırı. Halen NATO Genel Sekreterliği nezdinde, ülkelerin uzun menzilli savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapacakları alımlarda, diğer savunma ürünleri aksine, herhangi bir ülke veya bölge kısıtlaması bulunmuyor.

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Shanahan gitti

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan bakan adaylığından çekildi. Shanahan'ın bakan adaylığıyla ilgili olarak Twitter'dan açıklama yapan ABD Başkanı Trump, yeni savunma bakan vekilinin halen Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri olan Mark Asper olacağını bildirdi. Shanahan, söz konusu geri çekilme kararının tamamen ailevi sebeplerle ilgili olduğunu belirtti. Shanahan, eski eşi ve çocuğuyla ilgili aile içi şiddet konusuyla gündeme gelmişti.