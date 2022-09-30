Gündem Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin süreleri iki ay uzatıldı
ANKARA

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin süreleri iki ay uzatıldı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinlerinin bugünden itibaren iki ay uzatılmasına karar verildiği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin süreleri iki ay uzatıldı
Arşiv.

Kurumun internet sitesindeki açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5'inci maddesi kapsamında, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."

Açık cezaevi izni uzatıldı: Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantı sonrası yaptığı konuşmada mahkumlarla ilgili bir duyuruda bulundu.
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Açık cezaevlerindeki Kovid-19 izninin uzayıp uzamadığıyla ilgili açıklamada bulunan Erdoğan, yeni bir değerlendirme yaptıklarını söyledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle: \"Açık cezaevinde Kovid-19 izinleriyle yeni değerlendirme yaptık.
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Açık cezaevinde hükümlülerin izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz.
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Meclisimizin yasal düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğine inanıyorum.\"
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Birkaç gün önce Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin Kovid-19 salgını nedeniyle izne gönderildikleri hatırlatılmış ve bu izinlerin süresinin 31 Mayıs'ta sona ereceği ifade edilmişti.
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Açıklamada, vaka sayılarındaki düşüş ve Sağlık Bakanlığının tavsiye kararları doğrultusunda izinde bulunan hükümlülerin, 31 Mayıs'a kadar cezaevlerine dönmeleri gerektiği kaydedilmişti.
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Açık cezaevi izni uzatıldı: Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan, toplantının ardından hükümlüleri ilgilendiren açıklamalarda bulundu. "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek?" gibi soruların cevap bulduğu açıklamanın detayları haberde...

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?
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