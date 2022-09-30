Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin süreleri iki ay uzatıldı

Birkaç gün önce Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin Kovid-19 salgını nedeniyle izne gönderildikleri hatırlatılmış ve bu izinlerin süresinin 31 Mayıs'ta sona ereceği ifade edilmişti.