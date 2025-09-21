Acil servislere Kovid başvuruları arttı: Maskeli günler geri dönüyor

Grip sezonuyla birlikte vaka sayılarında yükseliş yaşanırken, uzmanlar özellikle risk grubundaki bireylerin maske ve hijyen kurallarına dikkat etmesini öneriyor.

MEVSİMSEL BİR HASTALIK OLDU

Kovid-19 vakalarında artış olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, bu durumun yeni bir varyanta değil, mevsimsel döngüye bağlı olarak yükselişe geçtiğini söyledi. Son günlerde özellikle akşam saatlerinde acil servislere ateş, kas ağrısı ve solunum sıkıntısı şikayetleriyle başvuruların arttığını vurgulayan Şener, “Henüz polikliniklerde ciddi bir yoğunluk yok. Vaka sayıları arttıkça bu yoğunluğun artması bekleniyor” diye konuştu.

Prof. Dr. Şener, Kovid-19’un artık mevsimsel grip gibi seyir gösterdiğini belirterek şu bilgileri verdi: “Bu virüs, artık mevsimsel solunum yolu enfeksiyonları arasındaki yerini aldı. Sağlık Bakanlığı da bu doğrultuda varyant takibini ve eski stratejileri bırakmış durumda. Dünya genelinde de varyantlar artık rutin olarak izlenmiyor. Yalnızca ağır hasta gruplarından rastgele alınan örneklerde kümelenme tespit edilirse varyant tiplendirmesi yapılıyor."

AYAKTA GELEN HASTAYA TEST YAPILMIYOR

Kovid-19 ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarını ayırt etmek için testlerin uygulandığını belirten Şener, “Burun ve boğazdan alınan sürüntüyle hızlı testler yapılabiliyor. Bizim hastanemizde ise örnekler laboratuvara gönderilerek PCR yöntemiyle Kovid-19, influenza ve diğer patojenler aynı anda test ediliyor. Bu testler özellikle hastaneye yatması gereken hastalar için uygulanıyor. Ayakta gelen hastalarda ise artık rutin test yapılmıyor” şeklinde konuştu.

MASKE TAKMAK BİREYSEL SORUMLULUK

Risk grubundaki bireylerin toplu alanlarda maske takması gerektiğini vurgulayan Şener, şöyle devam etti: “Maske, mesafe ve hijyen kuralları artık bir salgın zorunluluğu değil, bireysel sorumluluk çerçevesinde ele alınmalı. Özellikle 65 yaş üstü, bağışıklığı baskılanmış, organ nakli geçirmiş veya kronik hastalığı olan bireyler; toplu taşıma, hastane gibi kapalı alanlara mutlaka maskeyle girmeli."











