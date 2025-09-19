Kan sulandırıcı ilaçlarda doktor kontrolü uyarısı

"Son dönemlerde toplumda ‘günde bir aspirin alayım’ ya da ‘haftada iki kere aspirin kullanayım’ gibi kendi kendine başlatılan tedavi yöntemleri kesinlikle doğru değildir. Eğer bir doktor, muayene ve değerlendirme sonrasında sizin için bu tedaviyi uygun görmüşse ancak o zaman kullanılmalıdır. Önemli bir diğer nokta ise kan sulandırıcı tedavi altındaki hastaların basit tıbbi işlemler öncesinde kendi başlarına ilaçlarını kesmeleridir. Örneğin stent takılmış, kalp kapağı ameliyatı olmuş ya da benzeri nedenlerle kan sulandırıcı kullanan hastalarımız, diş tedavisi gibi basit görünen işlemlerden önce dahi mutlaka hekimlerine danışmalıdır. Doktor kontrolü dışında yapılan ilaç kesintileri çok ciddi sonuçlara yol açabilir"