Acıları dindi: 'Bilge Ana' Mevlüde Genç vefat etti

Solingen faciasında 5 yakınını kaybeden Mevlüde Genç 80 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türk ailenin Almanya’nın Solingen kentinde yaşadığı ev 29 Mayıs 1993’te ırkçı neonaziler tarafından kundaklanmış ve Mevlüde Genç’in 2 kızı, 2 torunu ve yeğeni hayatını kaybetmişti. Genç yaşadığı travmayı anlatırken, “Öldüğüm güne kadar bu acıyı içimden atamam” demişti. Annesinin fenalaşıp acil servise kaldırıldığını belirten oğlu Kamil Genç, daha sonra da yaşlı kadının vefat ettiğini duyurdu.

ŞENTOP TAZİYEYE GİTTİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genç ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ve Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ile ailenin Solingen’deki evine gelen Şentop, Mevlüde Genç’in eşi Durmuş Genç ve oğlu Kamil Genç’e taziyelerini iletti.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, nGenç ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

TÜRKİYE’YE GETİRİLECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Genç’in oğlunu arayıp başsağlığı diledi. Çavuşoğlu, Kamil Genç’e annesinin cenazesinin Amasya’ya getirilmesi için gerekli desteğin verileceğini söyledi. Mevlüde Genç’in naaşı yarın Solingen’de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Amasya’ya getirilecek.

Birçok ödüle layık görüldü

Türk ve Alman toplumunu birbirine yakınlaştıran açıklamalarıyla tanınan Mevlüde Genç, yıllar önce yaşadığı facia karşısında hep itidalli mesajlar vermiş ve birçok ödüle layık görülmüştü. 1996’da Federal Liyakat Nişanı ile ödüllendirilen Genç, 2003’te Friedrich Ebert Vakfı’nın Alman-Türk Kültür Haftalarında Dostluk Ödülü’ne, 2015’te de Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Liyakat Nişanı’na layık görüldü. Mevlüde Genç’in adına her yıl ırkçılıkla mücadele eden kişi veya kurumlara “Mevlüde Genç Madalyası” da veriliyor. Geçtiğimiz Haziran ayında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın desteğiyle, 1993 yılında yaşanan trajediyi ve ailenin yaşadığı acıyı anlatan “Bilge Ana - Mevlüde Genç” belgeselinin galası yapılmış, aynı isimde kitap da yayımlanmıştı. Galada her zaman olduğu gibi saygı ve hoşgörünün önemini vurgulayan Genç, şiddet ve nefretten uzak durulması gerektiğini söylemişti.

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