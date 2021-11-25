Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Finans mahkemeleri kuruluyor ​

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçesini sunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, finans mahkemeleri kurulacağını açıkladı. Gül, ihtisas mahkemelerine ve uzmanlaşmaya önem verdiklerini ifade ederek, “Yakın süreçte İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerimizden başlayarak finans mahkemeleri kuracağız. Yine sendika uyuşmazlıkları için de sendika ihtisas mahkemelerini yakın zamanda hayata geçirmiş olacağız” dedi. Adalet teşkilatına yeni personel alımının planlandığını söyleyen Gül, 2022 yılında 12 bin 400 yeni personel alınacağını bildirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

PARTİLER ÜSTÜ BİR ÖDEV

Sunumunda yargı bağımsızlığına da vurgu yapan Gül, milletin yargıdan beklentisinin “tarafsızlık ve bağımsızlık” olduğuna belirtti. AK Parti hükümetlerinin yargıda önemli reformlara imza attığını anlatan Gül, yeni anayasa vurgusu yaptı: “Bize göre, millet iradesinin bir daha ipotek altına alınmaması, bütün demokratik kazanımların en güçlü güvenceye kavuşması için yeni ve sivil bir anayasa siyasetin önündeki sorumluluktur. Bu sorumluluk, siyaset kurumuna partiler üstü bir ödev vermektedir. Cumhurbaşkanı’mızın tüm partilere yaptığı çağrının arkasında da bu hassasiyet, bu anlayış bulunmaktadır. Millet iradesini en güçlü şekilde koruyacak, özgürlükçü bir anlayışa dayalı anayasaya ihtiyacımız olduğu açıktır.”

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OYNAT 00:36 Bakan Gül'den 'trafik magandalığı' açıklaması: Ceza artırımı gündemimizde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda açıklamalarda bulundu. Yeni yapılması planlanan düzenlemelere de değinen Gül, vergi suçlarına ilişkin ceza adaletinin orantılılık ve ölçülülük ilkeleri doğrultusunda bir düzenleme ihtiyacı olduğunu düşündüklerini söyledi. Abdulhamit Gül, 'Trafik magandalığı gibi tabir edilen fiillere ceza artırımı gündemimizde bulunmaktadır.' dedi. BiP'te paylaş

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MAGANDALARA CEZA ARTIRIMI

Abdulhamit Gül, önümüzdeki dönemde sosyal dokuyu ve toplum huzurunu koruyan mevzuat hükümlerini de gözden geçireceklerine dikkat çekti. Bu kapsamda örnekler veren Gül, “Trafik magandalığı diye tabir edilen fiillere ceza artırımı gündemimizde bulunmaktadır” ifadesini kullandı.

ISRARLI TAKİBE YENİ İHDAS

Kadınlara yönelik huzur ve sükun bozucu ya da taciz niteliğindeki ısrarlı takip fiillerinin daha ağır cezalandırılmasına ilişkin yeni bir suç ihdasının da çalışılan başlıklar arasında yer aldığını dile getiren Gül, çocuk haklarının geliştirilmesinde yapılanlara da değindi.

ÖNCE BOŞANMA KARARI SONRA DİĞER İŞLEMLER

Bazı davalarda sürenin uzamasından doğan mağduriyetin tarafların hayatına doğrudan tesir ettiğine vurgu yapan Gül, boşanma davalarının, tazminat ve velayet gibi taleplerden dolayı uzadığını anımsattı. Gül, şunları kaydetti: “Tarafların iradesine uygun, yeni mağduriyetlere yol açmayan bir usul geliştirme ihtiyacını tespit ettik. İki taraf da boşanmak istiyorsa, bu boşanma iradesini hakim huzurunda söylediyse boşanma işlemleri öncelikle gerçekleştirilecek. Diğer konulara ise sonrasında karar verilecek. Bununla ilgili çalışmalarımızı son hale getirmiş durumdayız.”

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Tutukluluğa itiraz asliye cezaya

Sulh ceza hakimliklerinin tutuklama ve adli kontrol kararlarına karşı “dikey itiraz usulü” getirildiğini anlatan Bakan Gül, “Bu kararlara itiraz halinde yine sulh ceza hakimliklerince incelenmesi yönündeki uygulamayı kaldırdık. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itiraza asliye ceza mahkemesi hakimleri bakacak. Tutukluluğa itiraz artık bir üst mahkemede yapılacak” dedi.