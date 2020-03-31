Gündem Adalet Bakanı Gül İnfaz düzenlemesi çok geçmeden Meclis gündemine gelecek
POLİTİKA

Adalet Bakanı Gül: İnfaz düzenlemesi çok geçmeden Meclis gündemine gelecek

Adalet Bakanı Gül, infaz düzenlemesine ilişkin, "Bizim de gözümüz kulağımız Mecliste. Çok gecikmeden Meclis gündemine gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi İHA
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklama yaptı.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Gül, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, infaz düzenlemesine ilişkin bir soru üzerine, "Bizim de gözümüz, kulağımız Mecliste. Düzenleme çok gecikmeden Meclis gündemine gelecek. Bugün yarın ya da bu hafta Meclise götüreceğiz. AK Parti grubumuz da hemen hemen teklifi tamamladı. Çok geçmeden Meclise geleceğini öğrenmiş olduk" ifadelerini kullandı.

Konutta ceza infazı uygulaması çerçevesinde 70 bin ile 100 bin arasında mahkumun evde hapis imkanından faydalanacağı iddialarına ilişkin Gül, "Bu süreçte birçok şey söylendi ’kapsama şunlar giriyor, bunlar girmiyor’ gibi. Bunun en doğrusunu Meclis kanun teklifini verdiğinde ve bu yasalaştığında göreceğiz. Teklif ortaya çıkmadan bu söylenenlerin hiçbirisiyle ilgili ’doğrudur’ demek doğru değil. En doğrusunu teklif verilince göreceğiz" diye konuştu.

"Bu hassasiyet merkeze alınarak çalışmalar yapılmaktadır"

  • Gül, "Paket hazırlanırken AK Parti’nin kırmızı çizgileri nelerdi?" sorusu üzerine, "Cumhurbaşkanımızda adam öldürme, cinsel suçlar gibi toplumun kabul edemeyeceği suçlarla ilgili ’iyileştirme olamaz’ yaklaşımı vardı. Bu hassasiyet merkeze alınarak çalışmalar yapılmaktadır. AK Parti grubumuz MHP ile birlikte bu hassasiyetleri dikkate alarak bir kanun teklifi ortaya koyacaktır" dedi.

Adalet Bakanı Gül açıkladı: Cezaevi personelleri izole edilen yerlerde kalacak
GÜNDEM
Adalet Bakanı Gül açıkladı: Cezaevi personelleri izole edilen yerlerde kalacak

"Denetimli serbestlik süresinin uzatılmasıyla ilgili bir çalışma gündemde"

Denetimli serbestlik süresinin artmasına ilişkin konuşan Gül, "O konuda çalışılıyor. Denetimli serbestlikle ilgili 1 Temmuz 2016’da da bir düzenleme yapılmıştı. Bundan dolayı 125 bin kişi cezaevinden çıktı veya hiç girmedi. Buna benzer bir şekilde denetimli serbestlik süresinin uzatılmasıyla ilgili bir çalışma da gündemde. Cezasızlıkla ilgili, AK Parti grubumuzun belli suçlarla ilgili denetimli serbestlik sebebiyle cezaevine girme veya suçlarla alakalı da belli bir oranın cezaevinde yatılması hususunda çalışması var" şeklinde konuştu.

"İnfaz kurumlarımızın içinde şu ana kadar yaşanmış bir vaka yok"

Gül, "Ceza infaz kurumlarımızda çok büyük tedbirler aldık. Cezaevine yeni girenler belli bir yerde izole edilerek tutuluyor ve sonra koğuşlara alınıyor. Hastalık sebebiyle hastaneye gidip gelenlerin de izole edilmesi gibi bir çalışma yapılıyor. İnfaz kurumlarımızın içinde şu ana kadar yaşanmış bir vaka yok" ifadelerini kullandı.


Cezaevlerinde 'görüntülü görüşme' dönemi başlıyor: Haftada 30 dakika ve 3 hak
GÜNDEM
Cezaevlerinde 'görüntülü görüşme' dönemi başlıyor: Haftada 30 dakika ve 3 hak

Abone Ol Google News
İlave tedbir

İlave tedbir

Merkez Bankası, koronavirüs nedeniyle bir dizi önlem daha aldı.
Çok geçmeden Meclise gelecek

Çok geçmeden Meclis'e gelecek

​Adalet Bakanı Gül, infaz düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.
81 ile yeni talimat

81 ile yeni talimat

Yemekler tek kullanımlık tabaklarla verilecek
Maske yerine şnorkel

Maske yerine şnorkel

​Avrupa'da tıbbi ekipmanlara alternatif aranıyor.
Her an güzel<br>haber gelebilir

Her an güzel
haber gelebilir

​İstanbul'daki karantinadan çıkış için dakikaları sayıyorlar.
Binlerce kişiye atama müjdesi

Binlerce kişiye atama müjdesi

A​tama sayıları Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla belirlendi.
Ülker'den 20 bin<br>aileye gıda yardımı

Ülker'den 20 bin
aileye gıda yardımı

Koronavirüs salgınına ilişkin atılan adımları açıkladı
İstanbul'da<br>bir garip olay

İstanbul'da
bir garip olay

Kızgın müşteri etrafa tükürmeye başladı.
Türkiye bu salgını yenecek güçte

Türkiye bu salgını yenecek güçte

​Neutec'in yönetim kurulu başkanı Mahmut Bilgiç'ten koranavirüs'le mücadeleye ilişkin açıklamalar
E-devlet'e değil sıraya girdiler

E-devlet'e değil sıraya girdiler

​Seyahat izin belgesi kuyruğu 'sosyal mesafe' tanımadı...
Salgında<br>satılan kulüp

Salgında
satılan kulüp

Koronavirüs en çok bu kulübü etkiledi.
Virüs fırsatçıları

Virüs fırsatçıları

​Korunayım derken sağlığınızdan olmayın.
Kriz tellallarını utandıracak haber

Kriz tellallarını utandıracak haber

​IMF: Türkiye'den herhangi bir yardım talebi gelmedi.
Pes artık<br>dedirten görüntü

Pes artık
dedirten görüntü

​Koronavirüse rağmen trafik kitlendi, ek tedbirler gelebilir.
Çifte indirim geliyor

Çifte indirim geliyor

Benzin fiyatları yeniden 5 liranın altına inecek.
Türkiye hastaları<br>sinyallerle izleyebilir

Türkiye hastaları
sinyallerle izleyebilir

Koronavirüsle mücadelede teknolojinin önemi artıyor.
'Yalancı<br>negatife' dikkat

'Yalancı
negatife' dikkat

​Koronavirüs testi yaptıranlara 24 saat uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.