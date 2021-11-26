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ANKARA

Adalet Bakanı Gül: Şiddete karşı sıfır tolerans

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İstanbul Sözleşmesi’nin feshinden sonra şiddete karşı tedbir kararlarının yüzde 43 arttığını açıkladı. Muhalefetin “Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin ardından tedbir kararları azaldı” iddiasını yalanlayan Gül, kadına şiddete sıfır toleransla baktıklarını, bu konunun siyaset üstü bir mesele olduğuna dikkat çekti.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Adalet Bakanı Gül: Şiddete karşı sıfır tolerans
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül,

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İstanbul Sözleşmesi’nin feshinden sonra şiddete karşı tedbir kararlarının yüzde 43 arttığını açıkladı. Gül, Meclis’te bakanlığının bütçe görüşmelerinde soruları yanıtladı.

TEDBİRLER ARTTI

Muhalefetin “Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin ardından tedbir kararları azaldı” iddiasını yalanlayan Gül, kadına şiddete sıfır toleransla baktıklarını, bu konunun siyaset üstü bir mesele olduğuna dikkat çekti.

Bakan Gül “İstanbul Sözleşmesi’nin feshinden önce geçen 10 aylık dönemde 236 bin 882 dosyada 658 bin 232 tedbir kararı verilmiştir. Bu tedbir kararları 216 bin 763 kişiye yönelik tesis edilmiştir. Sözleşmenin feshinden sonra ise 4 ay gibi kısa bir süre içinde, 141 bin 360 dosya açılmış 430 bin 745 tedbir kararı verilmiştir. Bu tedbir kararları 140 bin 244 kişiye yöneliktir. Bu veriler dikkate alındığında bir önceki döneme göre yüzde 43 daha yüksek tedbir kararlarının verildiği, dolayısıyla ‘sözleşme fesholdu, tedbir kararları azaldı’ yönündeki bir iddianın da bu anlamda doğru olmadığı açıktır” dedi.

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