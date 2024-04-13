Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: Teleferik kazasına ilişkin 13 kişi hakkında gözaltı kararı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Bakan Tunç, "Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 17 vatandaşımızın da yaralandığı olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." dedi.
"13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi"
"Bilirkişi heyetinin hazırladığı ön raporda olayın teleferiğin taşıyıcı direklerinin bağlantı noktalarında yer alan bağlantı elemanlarının yetersiz olması/korozyona uğraması ve taşıyıcı direklerde yer alan makara sistemlerinin hasarlı olması nedenleriyle taşıyıcı direğin bağlantı noktasından kırıldığı değerlendirilmektedir.
Hepimizi üzen olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."