Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: Teleferik kazasına ilişkin 13 kişi hakkında gözaltı kararı

İlgili işletmenin acil eylem ve tahliye planının mevcut olmadığı tespit edilmiş, bahsi geçen teleferik hattını işleten firma ile yine teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.