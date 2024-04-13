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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: Teleferik kazasına ilişkin 13 kişi hakkında gözaltı kararı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Teleferik hattını işleten firma ile yine teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir" dedi.

Halil Akkoç
16:25 - 13/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 16:54 - 13/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Antalya'da dün teleferik kazası meydana gelmişti.
Antalya'da dün teleferik kazası meydana gelmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Tunç, "Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 17 vatandaşımızın da yaralandığı olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." dedi.

Antalya'da teleferik faciası: 23 saat süren zorlu kurtarma operasyonu tamamlandı

Antalya'da Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden biri düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Yaşanan kaza sonrası havada asılı kalan kabinlerde mahsur kalan vatandaşları kurtarma operasyonu başladı. Yaklaşık 23 saat süren kurtarma operasyonu son kişinin de tahliye edilmesiyle başarılı bir şekilde sona erdi. Toplamda 184 kişi tahliye edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını ve 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Operasyon sonrası açıklama yapan AFAD Başkanı Memiş, kazanın nedenine dair yaptığı açıklamada, "İlk belirlemelere göre teleferik direğinin vidası kırıldı" ifadelerini kullandı.

"13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi"

"Soruşturma kapsamında olayın nedeni ve sorumlularının tespiti için 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 makine uzmanı ve 1 elektrik uzmanı bilirkişisinden oluşan heyet, kabinlerde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları devam ederken detaylı olay yeri inceleme ve keşif çalışması yapmıştır."
ifadelerini kullanan Tunç, şunları kaydetti:

"Bilirkişi heyetinin hazırladığı ön raporda olayın teleferiğin taşıyıcı direklerinin bağlantı noktalarında yer alan bağlantı elemanlarının yetersiz olması/korozyona uğraması ve taşıyıcı direklerde yer alan makara sistemlerinin hasarlı olması nedenleriyle taşıyıcı direğin bağlantı noktasından kırıldığı değerlendirilmektedir.

İlgili işletmenin acil eylem ve tahliye planının mevcut olmadığı tespit edilmiş, bahsi geçen teleferik hattını işleten firma ile yine teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Hepimizi üzen olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."


#Antalya
#Teleferik
#Yılmaz Tunç
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