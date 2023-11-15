Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan bireysel başvuru açıklaması: 'Geriye dönmek' diye bir durum söz konusu olamaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararı hakkında konuşan Bahçeli, AYM'nin PKK ve FETÖcülerin can simidi olduğunu belirtti. Bahçeli, "Geldiğimiz aşamada karşımıza iki seçenek çıkmaktadır; ya AYM kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalıdır" diyerek TBMM'yi işaret etti. 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere de değinen Bahçeli, "Boş zamanlarında İstanbul'a uğrayan büyükşehir belediye başkanlarını evine göndereceğiz. Belediye kaynaklarını bölücülere sevk edilenlerden milletimiz mutlaka hesap soracak" dedi.