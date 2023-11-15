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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan bireysel başvuru açıklaması: 'Geriye dönmek' diye bir durum söz konusu olamaz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Bireysel başvuru hakkını biz getirdik. 'Geriye dönmek' diye bir durum söz konusu olamaz." dedi.

12:50 - 15/11/2023 Çarşamba
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Yılmaz Tunç

Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AYM’ye bireysel başvurunun kaldırılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Balkan Tunç, "Bireysel başvuru hakkını biz getirdik." diyerek, "'Geriye dönmek' diye bir durum söz konusu olamaz." ifadesini kullandı.

"Farklı yorumlanabilecek cümleler var"

“Konjonktürel bazı durumlar nedeniyle, bireysel başvuru yolunun zedelenmesini istemiyoruz.”
diyen Bakan Tunç,
“Anayasamızın bireysel başvuruyu düzenleyen 148’inci maddesini, AYM’nin 62/16 sayılı kuruluş ve yargılama usullerine ilişkin kanunun bireysel başvuruyla ilgili maddeleri okunduğunda, çelişkilerin yakalanması mümkün.” şeklinde konuştu.

Bakan Tunç, “Orada farklı yorumlanabilecek cümleler var. Bu cümleler sorunlara yol açıyor.” şeklinde konuştu.

551 binden fazla başvuru

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012’den bu yana 551 binden fazla başvuru yapıldığını açıklamıştı.

Yüksek Mahkeme, bu başvurulardan 422 binden fazlasının sonuçlandırıldığını bildirmişti.

#Yılmaz Tunç
#AYM
#Anayasa Mahkemesi
#Bireysel başvuru
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