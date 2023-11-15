Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan bireysel başvuru açıklaması: 'Geriye dönmek' diye bir durum söz konusu olamaz

Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AYM’ye bireysel başvurunun kaldırılmasının söz konusu olmadığını söyledi.
"Farklı yorumlanabilecek cümleler var"
Bakan Tunç, “Orada farklı yorumlanabilecek cümleler var. Bu cümleler sorunlara yol açıyor.” şeklinde konuştu.
551 binden fazla başvuru
Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012’den bu yana 551 binden fazla başvuru yapıldığını açıklamıştı.
Yüksek Mahkeme, bu başvurulardan 422 binden fazlasının sonuçlandırıldığını bildirmişti.