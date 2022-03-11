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ANKARA

Adalet Bakanlığı açıkladı: 230 bin dosya uzlaşmayla bitti

Adalet Bakanlığı verilerine göre; 2021’de uzlaştırma bürosuna gönderilen dosya sayısı 558 bin 861 oldu. Bu dosyaların 230 bin 50’sinde taraflar el sıkışırken, 43 bin 341 dosyada uzlaşma sağlanamadı.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Adalet Bakanlığı açıkladı: 230 bin dosya uzlaşmayla bitti
ARŞİV

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden olan uzlaştırma müessesesi sayesinde, soruşturma ve kovuşturma dosyaları daha az masrafla ve daha hızlı şekilde çözüme kavuşturuluyor.

Adalet Bakanlığı verilerine göre; 2021’de uzlaştırma bürosuna gönderilen dosya sayısı 558 bin 861 oldu. Bu dosyaların 230 bin 50’sinde taraflar el sıkışırken, 43 bin 341 dosyada uzlaşma sağlanamadı. 91 bin 703 dosyada uzlaşma işlemlerine devam ediliyor.

2021’de Türkiye genelinde en fazla uzlaşma sağlanan suçlar da sıralandı. En fazla uzlaşma sağlanan suç 64 bin 323 dosyayla kasten yaralama oldu. Bunu 63 bin 138 dosyayla hakaret, 50 bin 50 dosyayla tehdit, 10 bin 960 dosyayla mala zarar verme ve 10 bin 767 dosyayla taksirle yaralama suçları izledi.

BÖLGELERİN İSTATİSTİĞİ

Bakanlık, uzlaşma istatistiklerini bölge bölge derledi. Buna göre, en fazla dosya Marmara Bölgesi’nde yer aldı. 65 bin dosyada uzlaşma sağlanırken, 13 bin 759 dosyada ise taraflar uzlaşamadı. Bu bölgeyi İç Anadolu Bölgesi takip etti. 40 bin 729 dosyada uzlaşma sağlandı, 7 bin 748 dosyada taraflar anlaşamadı.

Ege’de 37 bin 743 dosyada uzlaşıldı, 5 bin 787 dosyada uzlaşılamadı. Uzlaşma sağlanan dosyaların sayısı Akdeniz’de 35 bin 334, Karadeniz bölgesinde 24 bin 307, Doğu Anadolu’da 11 bin 474, Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise 15 bin 437 oldu.

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