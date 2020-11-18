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ADANA AKTÜEL

Adana haber: Milyonda bir görülüyor, 4 katmanlı yumurtadan yumurta çıktı

Milyonda bir görülüyor, 4 katmanlı yumurtadan yumurta çıktı: Hayatımda ilk defa görüyorum, ilk anda ellemeye dahi korktum

Adana'da bir vatandaşın bahçesinde bulduğu 4 katmanlı yumurtanın içinden çıkan yumurta görenleri şaşırttı. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, milyonda bir görülen yumurtayla ilgili, "Ben veterinerlik hayatımda böyle bir şeye denk gelmedim" dedi.

Haber Merkezi İHA
Bulduğu yumurtanın dış kabuğu normal yumurtaya benzemezken onun iç tarafının yumurta kabuğu olduğunu ve 4 kattan oluştuğunu içinde de normal bir yumurta olduğunu gördü.
Bulduğu yumurtanın dış kabuğu normal yumurtaya benzemezken onun iç tarafının yumurta kabuğu olduğunu ve 4 kattan oluştuğunu içinde de normal bir yumurta olduğunu gördü.

Seyhan ilçesinde gül ticareti yapan Tahir Tayboğa, havlamalarından rahatsız olduğu köpekleri kovmak için dışarı çıktı. Tayboğa bu sırada tavuk tüyleri ve yanında da yumurtaya benzer bir cisim gördü.

Önce korkup yaklaşamasa da sonra yumurta olduğunu fark etti. Bulduğu yumurtanın dış kabuğu normal yumurtaya benzemezken onun iç tarafının yumurta kabuğu olduğunu ve 4 kattan oluştuğunu içinde de normal bir yumurta olduğunu gördü.

İHA

"İlk anda ellemeye dahi korktum"

Tayboğa, ilk defa böyle bir yumurta gördüğünü belirterek, "Kat kat olan yumurtanın içinde bir yumurta daha vardı. Ben ne olduğunu bilemiyorum, bilim adamlarına sormak lazım. Hayatımda ilk defa görüyorum, ilk anda ellemeye dahi korktum acaba rüyamı görüyorum diye düşündüm“ dedi.

İHA

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse ise bunun milyonda bir denk gelinecek vaka olduğunu belirterek, 36 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir yumurta gördüğünü söyledi.

Köse, “Yumurta oluşum sürecini tamamlayamayıp tavuk yumurtlayamazsa, vücut kaplamayı yapmadığını farz ederek ikinci bir kez kalsiyum ile kaplıyor. Bu anatomik bir bozukluk, ancak milyonda bir görülebilir" diye konuştu.

İHA

Köse, "Ben veterinerlik hayatımda böyle bir şeye denk gelmedim. Ama bilimsel bir mantığı ve açıklaması var. Yumurta kabuğu oluştuktan sonra anatomik veya yapısal bozukluklar sebebiyle yoluna devam etmezse üzerine ikinci bir kabuk oluşturuluyor. Bu sayede yumurta içinde yumurta oluyor. Normal bir tavuk 24 ile 26 saat arasında yumurtluyor. Bu yumurta anatomik bozukluk nedeniyle çıkmaz ise ikinci yumurta bu yumurta ile birleştiğinden yumurta içinde yumurta oluyor. Ancak bu yumurtanın dış tarafı biraz farklı. Bu da tavuktan çıktıktan sonra toprak ile bulaş olduğundan bu hale almış. Bu bir tavuk yumurtasıdır iç katmanlar bunu gösteriyor. Herhangi başka bir hayvana ait değildir. Şaşırtıcı bir durum ama korkulacak bir durum yok, bildiğimiz normal yumurta onun için telaş etmeye gerek yok” ifadelerini kullandı.

Milyonda bir görülüyor: 4 katmanlı yumurtadan yumurta çıktı
FOTOĞRAF 12
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Seyhan ilçesinde gül ticareti yapan Tahir Tayboğa, havlamalarından rahatsız olduğu köpekleri kovmak için dışarı çıktı. Tayboğa bu sırada tavuk tüyleri ve yanında da yumurtaya benzer bir cisim gördü.
Title
Önce korkup yaklaşamasa da sonra yumurta olduğunu fark etti.
Title
Bulduğu yumurtanın dış kabuğu normal yumurtaya benzemezken onun iç tarafının yumurta kabuğu olduğunu ve 4 kattan oluştuğunu içinde de normal bir yumurta olduğunu gördü.
Title
Tayboğa, ilk defa böyle bir yumurta gördüğünü belirterek, Kat kat olan yumurtanın içinde bir yumurta daha vardı. Ben ne olduğunu bilemiyorum, bilim adamlarına sormak lazım. Hayatımda ilk defa görüyorum, ilk anda ellemeye dahi korktum 'acaba rüyamı görüyorum' diye düşündüm dedi.
Title
Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse ise, bunun milyonda bir denk gelinecek vaka olduğunu belirterek, 36 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir yumurta gördüğünü söyledi.
Title
Köse, Yumurta oluşum sürecini tamamlayamayıp tavuk yumurtlayamazsa, vücut kaplamayı yapmadığını farz ederek ikinci bir kez kalsiyum ile kaplıyor. Bu anatomik bir bozukluk, ancak milyonda bir görülebilir şeklinde konuştu.
Title
Köse, Ben veterinerlik hayatımda böyle bir şeye denk gelmedim. Ama bilimsel bir mantığı ve açıklaması var. Yumurta kabuğu oluştuktan sonra anatomik veya yapısal bozukluklar sebebiyle yoluna devam etmezse üzerine ikinci bir kabuk oluşturuluyor. Bu sayede yumurta içinde yumurta oluyor. Normal bir tavuk 24 ile 26 saat arasında yumurtluyor. Bu yumurta anatomik bozukluk nedeniyle çıkmaz ise ikinci yumurta bu yumurta ile birleştiğinden yumurta içinde yumurta oluyor. Ancak bu yumurtanın dış tarafı biraz farklı. Bu da tavuktan çıktıktan sonra toprak ile bulaş olduğundan bu hale almış diye konuştu.
Title
Köse, Bu bir tavuk yumurtasıdır iç katmanlar bunu gösteriyor. Herhangi başka bir hayvana ait değildir. Şaşırtıcı bir durum ama korkulacak bir durum yok, bildiğimiz normal yumurta onun için telaş etmeye gerek yok ifadelerini kullandı.
Title
Title
Title
Title
Milyonda bir görülüyor: 4 katmanlı yumurtadan yumurta çıktı
Adana'da bir vatandaşın bahçesinde bulduğu 4 katmanlı yumurtanın içinden çıkan yumurta görenleri şaşırttı. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, milyonda bir görülen yumurtayla ilgili, "Ben veterinerlik hayatımda böyle bir şeye denk gelmedim" dedi.


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