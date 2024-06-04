Adana yanıyor: Termometreler 42 dereceyi gösterdi

Adana hava durumu Meteoroloji tarafından anlık, günlük, 5 günlük ve haftalık olarak yayınlanmakta. 12 Mayıs Pazar; Adana'da hava durumunun bugün açık hava ve muhtemelen gök gürültülü yağmur olacağı tahmin edilmektedir. Adana için bugün hava sıcaklığı 25°C'ye kadar çıkıyor. Adana hava durumu, Adana’da yağış var mı? Adana hava sıcaklıklarında son durum ne? İşte Adana 5 günlük hava durumu bilgileri.