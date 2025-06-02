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Adana'da hatlarına dahil edilen özel halk otobüslerine taş, sopa ve tabancayla saldırdılar

Adana'da hatlarına dahil edilen özel halk otobüslerine taş, sopa ve tabancayla saldırdılar

01:032/06/2025, Pazartesi
DHA
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde dolmuş şoförleri ile özel halk otobüsü şoförleri arasında arbede yaşandı.
Adana'nın Sarıçam ilçesinde dolmuş şoförleri ile özel halk otobüsü şoförleri arasında arbede yaşandı.

Adana’da dolmuş şoförleri, güzergahlarına dahil edilen özel halk otobüslerine taş, sopa ve tabancayla saldırdı. Akaryakıt istasyonunda gerçekleşen saldırıda bir otobüs şoförü darbedildi, araca silahla ateş açıldı. Başka bir olayda ise otobüsün önü kesilerek camları kaldırım taşlarıyla kırıldı. Saldırılarda 3 otobüs şoförü yaralanırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da bazı dolmuş şoförleri, güzergahlarına dahil eden özel halk otobüslerine taş, sopa ve tabancayla saldırdı. Olaylarda bir şoförü darbeden şüphelilerin, tabancayla ateş açıp otobüsün camlarını da taşla kırdığı anlar araç ve iş yeri güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri, 3 kişiyi yaralayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sarıçam ilçesinde yeni toplu taşıma düzenlemesi kapsamında, Buruk güzergahında yeni özel halk otobüsü hattı dahil edildi. Bu duruma tepki gösteren dolmuş şoförleri ile özel halk otobüsü şoförleri arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.

Otobüs şoförünü kaçmak isterken darbettiler

Dün akşam saatlerinde bir dolmuş şoförü ile beraberindekiler, akaryakıt istasyonunda yakıt alan özel halk otobüsüne taş ve sopalarla saldırdı. Şüpheliler, ismi öğrenilemeyen şoförü sopa ve yumruklarla darbetti. Şoför şüphelilerin elinden kurtulup otobüse binerek, bölgeden uzaklaşmak istedi. Bu sırada şüphelilerden biri, otobüsün açık olan kapısına tabancayla ateş etti. Otobüs şoförü koşarak kaçmaya çalışırken feci şekilde darbedildi. Bu sırada gruptakilerden bir kişi, otomobille şoförü ezmeye çalıştı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Başka bir olayda ise şüpheliler, bir özel halk otobüsünün önünü dolmuşla kesti. Dolmuş şoförü yerden aldığı çok sayıda kaldırım taşıyla otobüsün ön camını kırdı. O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüpheliler aranıyor

Olaylarda yaralanan 3 özel halk otobüsü şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



#Adana
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