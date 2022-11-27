Adana'da Kılıçdaroğlu ve Akşener'in 'temel attığı' proje alanı koyunlara kaldı

Adana'da "Hayali Sahra Hastanesi" fiyaskosu ve tamamlanmayan öğrenci yurdunun açılışını yaparak gündeme gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de Çukurova’da başka bir skandala imza attı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın oğlunun nikahına katılmak üzere 12 Kasım'da Adana'ya gelen CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener aynı gün Çukurova Belediyesi'ne ait bazı eserlerin toplu açılış ve temel atma törenine katıldılar. Çok sayıda kişinin katıldığı törende 23 açılış, 14 temel atma töreni yapıldığı duyuruldu.

ÇOBANLAR KOYUNLARI OTLATIYOR

Ancak o temellerin bazılarının atılmadığı ortaya çıktı. Onlardan biri "Karavan kamp alanı". Temelinin atıldığı söylenen arazide şu sıralar çobanlar koyunları otlatıyor.

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Ayrıca yine sözde temeli atıldığı söylenen Mangal Park alanında da boş arazinin tellerle çevrilmiş olduğu görüldü.

GÜNDEM Kılıçdaroğlu’nun ‘CHP Adana’da yaptı’ dediği hastane fuar alanı çıktı

"MAALESEF HİÇBİR AÇILIŞLARI GERÇEK DEĞİL"

Sabah'ın haberine göre; Çukurova İlçesi'nin Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör, "Temeli atıldığı denilen karavan kampında ne elektrik ne de su çekilmiş durumda. Bunlar sadece tabela olarak geçiyor. Maalesef hiçbir açılışları gerçek değil" derken, Çukurova İlçe Belediye Meclis Üyesi Mustafa Aslan Deveci ise projelerin çoğunun meclis gündemine bile gelmediğini ileri sürerek, "Temellerini attıklarını söyledikleri yerle gündemimize bile gelmediği gibi komisyondan dahi geçmedi" dedi.

SAHRA HASTANESİ YALANI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun pandemi sürecinde Adana Büyükşehir Belediyesinin "Bir haftada bin kişilik sahra hastanesi kurdu" diyerek övündüğü yerin fuar alanı olduğu ortaya çıkmıştı.

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Hastane olarak hiç hizmet vermeyen fuar alanında 2020 yılının Kasım ayında ise Estetik Kozmetik Güzellik fuarı düzenlenmişti. Geçen 12 Kasım'da ise aynı fuar alanında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın oğlunun düğünü yapılmıştı.