Adana'da POS cihazıyla tefecilik: 12 zanlı yakalandı

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 26 POS cihazı, 205 slip, 129 kredi kartı, 16 milyon 676 bin 700 lira değerinde 221 senet, 28 çek, 3 tapu senedi, 45 bin lira 15 ajanda, ruhsatsız tabanca, 89 mermi, 243 uyuşturucu hap, 1000 kaçak puro ve 205 elektronik sigara kiti ele geçirildi.