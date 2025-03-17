Ailece boyu kundakçılık: Üç ayrı eve molotofkokteyli atan aile göz altına alındı

Kentte, son 4 ayda 3 farklı tarihte, aynı aileye ait 3 ayrı ev, bisikletli şüpheliler tarafından molotofkokteyli atılarak yakıldı. İlk olarak 20 Kasım 2024'te Murat Özkal'ın annesinin evine molotofkokteyli atıldı. Bu yıl da 14 Mart'ta Murat Özkal'a ait ev ve 15 Mart'ta iftar saatinde de amcası Turgut Özkal'a ait ev, molotofkokteyli atılıp yakıldı.