Adana'da refüjde turunç toplayan 3 kadın otomobillerin çarpması sonucu öldü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde refüjde turunç toplayan 3 kadın, iki otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

DHA

M.K.A. yönetimindeki 01 ERH 65 plakalı otomobil, Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda reçel yapmak için refüjdeki ağaçtan turunç toplayan Birsen Sonkur, Nilüfer Kanat ve Özler Büyükmazı'ya çarptı.

DHA

Yolun karşı tarafına savrulan kadınlara, S.D. yönetimindeki 06 BMV 149 plakalı otomobil de çarptı.

DHA

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sonkur, Kanat ve Büyükmazı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

DHA

Kadınların cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

REKLAM

DHA





Otomobil sürücüleri gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAF 8 Kaza saat 04:15 sıralarında Kadıköy 1. Çevreyolu bağlantısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cem Yücel yönetimindeki 34 EOA 904 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil savrularak yolun sağ kısmındaki bariyerlere çarptı. Bariyerden seken otomobile Hasanpaşa-Fikirtepe yol ayrımında bulunan bariyer ok gibi saplandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sebebiyle otomobil içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünün ardından sürücü Cem Yücel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yücel'in cansız bedeni, cenaze nakil aracıyla Medeniyet Üniversitesi morguna kaldırıldı. Kaza sebebiyle Fikirtepe ayrımı bir süre trafiğe kapandı. Otomobil çekici yardımıyla çıkartılarak otoparka götürüldü. Otomobilin, mobil uygulama üzerinden dakikalık araç kiralayan bir firmaya ait olduğu öğrenildi. Araçtan yola sızan yağ ve yakıt, yol bakım ekipleri tarafından temizlendi. Olay yerindeki çalışmaların ardından trafik tekrar eski seyrine döndü. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor. Kadıköy'de bariyer, otomobile ok gibi saplandı 1 ölü Kadıköy'de feci kaza: Bariyere otomobile ok gibi saplandı, acı haber geldi Kadıköy 1. Çevreyolu bağlantı yolunda meydana gelen kazada, lastiğin patlaması sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Fikirtepe yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerin otomobile ok gibi saplandığı kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



