Adana’da tefecilik operasyonu: 59 banka ve kredi kartı ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaptığı öne sürülen S.E’yi takibe aldı. Yapılan takip neticesinde söz konusu şüphelinin adresine operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 59 banka ve kredi kartı, 28 slip ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.