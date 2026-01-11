Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana’da tefecilik operasyonu: 59 banka ve kredi kartı ele geçirildi

Adana’da tefecilik operasyonu: 59 banka ve kredi kartı ele geçirildi

18:1611/01/2026, Pazar
G: 12/01/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Yakalanan şüpheliye adli işlem yapıldı.
Yakalanan şüpheliye adli işlem yapıldı.

Adana’da düzenlenen tefecilik operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı, çok sayıda banka ve kredi kartı ele geçirildi. Şüphelinin adresinde yapılan aramada 59 banka ve kredi kartı, 28 slip ile çok sayıda dijital materyal bulundu.

Adana’da tefecilik operasyonnunda 1 kişi gözaltına alınırken çok sayıda banka ve kredi kartı ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaptığı öne sürülen S.E’yi takibe aldı. Yapılan takip neticesinde söz konusu şüphelinin adresine operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 59 banka ve kredi kartı, 28 slip ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliye adli işlem yapıldı.


#Adana
#tefecilik
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gram altında yeni rekor: 6.300 TL sınırı aşıldı! 12 Ocak 2026 haftanın ilk işlem gününde güncel altın fiyatları