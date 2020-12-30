Gündem Adanada Türk bayrağına zarar veren şüpheli gözaltına alındı
ADANA

Adana'da Türk bayrağına zarar veren şüpheli gözaltına alındı

Adana'da, metro durağında asılı Türk bayrağına bıçakla zarar veren şüpheli gözaltına alındı. Zanlıya ev hapsi cezası verildi

Haber Merkezi AA
Adana'da Türk bayrağına zarar veren şüpheli gözaltına alındı
Adana'da Türk bayrağına zarar veren şüpheli gözaltına alındı

Adana'da, metro durağında asılı Türk bayrağına bıçakla zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Çukurova ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki Huzurevleri metro durağında, duvarda asılı Türk bayrağına bıçakla zarar veren kişiyi fark eden güvenlik görevlileri duruma müdahale etti.

Görevlilerin müdahalesiyle kaçmaya başlayan şüpheli, kovalamacayla durak içerisinde yakalandı.

Bu sırada çıkan arbedede, bir güvenlik görevlisi zanlının bıçakla saldırması üzerine elinden hafif yaralandı.

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Ev cezası

Güvenlik görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis, İzzettin A. olduğu belirlenen zanlıyı gözaltına aldı.

100. Yıl Şehit Rüştü Bayram Polis Merkezi'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlıya çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi cezası verildi.

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