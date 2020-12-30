Adana'da Türk bayrağına zarar veren şüpheli gözaltına alındı

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Bulgarlar yılbaşı alışverişi için Edirne'ye akın etti

Edirne yılbaşı öncesi alışveriş yapmak isteyen Bulgar turistlerin akınına uğradı. Çarşı merkezi ile mağazaların bulunduğu cadde ve sokaklarda turistler büyük yoğunluk oluşturdu. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Aralık ayında ülkeye en çok turist Bulgaristan'dan geldi. Bulgar turistlerin büyük çoğunluğunu kara yoluyla Edirne'ye gelip alışveriş yapanlar oluşturuyor. Bu yıl içinde ise koronavirüs salgınına rağmen gelen 2 milyona yakın Bulgar turist, ortalama 150 euro harcayarak kent ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyorlar" dedi.