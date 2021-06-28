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ADANA

Adana'da yürekleri dağlayan görüntü: Vefat eden 30 günlük bebeğini kucağında adli tıpa götürdü

Adana’da 30 günlük bebek karyoladan düşerek hayatını kaybetti. Babanın bebeği kucağında adli tıpa götürmesi yürekleri dağladı.

Haber Merkezi İHA
Adanada yürekleri dağlayan görüntü: Vefat eden 30 günlük bebeğini kucağında adli tıpa götürdü
Küçük bebeğin cansız bedeni ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'daki olay 25 Haziran 07.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Suriye’nin Halep kentinden 8 yıl önce Adana’ya gelen Semar ve Firaz Halluf çifti, 1 aylık bebekleri Hatice’yi yanlarına alıp yattı. Sabah saat 07.30 sıralarında duyduğu sese uyanan anne Semar Halluf, karyoladan düşen kızının yerde hareketsiz yattığını görünce eşini uyandırdı. Bunun üzerine baba kızını alarak dışarı çıkartıp masanın üzerine koydu.

İHA

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Hatice’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Bu haberle yıkılan baba Firaz Halluf’un, bebeğinin cansız bedenini adli tıpa kucağında taşıması yürekleri dağladı.

İHA

Baba ifadesi için polis merkezine götürülürken, Hatice’nin cansız bedeni ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsinin ardından ailesi tarafından cenazesi alınan minik Hatice, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Avcılar'da korkunç olay: Komşunun çığlığını duydu 1 yaşındaki Lina'yı kanlar içinde gördü
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Burada ilk müdahalesi yapılan minik Lina Akbayin, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Komşuları çiftin bu ölümle yıkıldığını, cenazenin Tunceli'ye götürülerek il merkezinde toprağa verileceğini belirtti.
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Aynı mahallede oturan Niyazi Süvari, minik Lina Akbayin'in ölümüne neden olan yere balkon denilemeyeceğini belirtirken, Buradan düşen 1 yaşındaki çocuk vefat etmiş. Korkuluğu içler acısı halde. Gerekli birimlerin bu tip yerlere el atması gerek. Bu faciaya davet çıkarmaktır. Adı balkon dedi
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Avcılar'da korkunç olay: Komşunun çığlığını duydu 1 yaşındaki Lina'yı kanlar içinde gördü
İstanbul Avcılar'da 1 yaşındaki Lina Akbayin, dördüncü kattaki balkon korkuluklarının arasından düştü. Çocuğun düştüğünü gören yan komşu Fatma Demir'in çığlığı üzerine hızla aşağı inen dedesi Polat Irmak, torununu hastaneye götürdü. Ancak minik Lina, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.


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