Aday listeleri askıda

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılabilecek siyasi partilerin adayları ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler, il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edildi.

Mahalli seçimlere ilişkin, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Mahalli İdareler Genel Seçimleri için ilan ettiği seçim takvimi işliyor. Takvim doğrultusunda, seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partiler ile bağımsız adaylar, 20 Şubat'ta il ve ilçe seçim kurullarına adaylık listelerini teslim etti.

SEÇİM KURULLARI DUYURDU

İl ve ilçe seçim kurulları, siyasi partilerin verdikleri aday listelerini inceleyerek eksiklikleri saptadı. Eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanmasının ardından geçici aday listeleri ilan edildi. Geçici aday listeleri üzerindeki incelemelerin de ardından siyasi partiler, aday listelerinde meydana gelen eksiklikleri tamamlayarak ilgili seçim kurullarına önceki gün bildirdi. Siyasi parti ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler, dün il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edildi. Listeler, il ve ilçe seçim kurulu binalarına asıldı.

SIRA PUSULALARIN BASIMINDA

Adayların ilanından sonra, adaylıktan istifa, seçim sonuna kadar dikkate alınmayacak, ancak, bu adaylar seçilirse, istifaları hüküm ifade edecek ve yerlerine kendilerinden sonra gelenler seçilmiş sayılacak, ölüm halinde de aynı şekilde hareket edilecek. Listelerin ilanının ardından il seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basımına başlanacak. Basım işlemleri tamamlandıkça pusulalar bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilecek.

Ankara’da 19 partili ve 5 bağımsız yarışacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayları, merkez ilçe belediye başkan adayları, il genel meclisi ve belediye meclis üyeliklerine ilişkin listeler, dün Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığı binasına asıldı. Bu kapsamda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday yarışacak. Adaylıkları kesinleşen bu isimler, Ankara için basılacak oy pusulasında, siyasi partilerce aday gösterilen 19 adayın ardından soldan sağa doğru sıralanacak.











