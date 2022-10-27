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İSTANBUL

Adı hep PKK ile anıldı: 'Öcalan’a Özgürlük Platformu'nun kurucuları arasında

Fincancı’nın adı daha önce de birçok terör soruşturmasında geçti. PKK/KCK’nın kurduğu sözde Türkiye Barış Meclisi’nin sekretaryası içinde olan Fincancı, “Öcalan’a Özgürlük Platformu”nun kurucuları arasında. 2016’da “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Burak Doğan Yeni Şafak
Adı hep PKK ile anıldı: Öcalan’a Özgürlük Platformunun kurucuları arasında
Şebnem Korur Fincancı

Şebnem Korur Fincancı’nın dosyası kabarık. Fincancı hakkında daha önce de örgüt propagandası yapmaktan defalarca soruşturma yürütüldü. Fincancı’nın örgütlerle yakın ilişkisini ortaya koyan ilk resmi belge 1999 yılına ait. O dönem Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu üyesiyken Fincancı hakkında “örgüt üyeleri lehine raporlar düzenlediği iddiasıyla” şikayette bulunuldu. 2020 yılında TTB Başkanı olan Fincancı’nın adı hep terörle anıldı. 20 Haziran 2016’da “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne konulan Fincancı hakkında, Diyarbakır ve Van’da katıldığı eylemler nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma yürütüldü.

HER ÖRGÜTTE VAR

PKK ile marjinal sol örgütleri tek çatı altında bir araya getirmek için kurulan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) içerisinde Genel Meclis üyesi olarak faaliyet yürüten Fincancı, açlık grevi yapan PKK/KCK’lı tutuklu ve hükümlülerin eylemlerine aktif olarak katılıp ilaç desteğinde bulundu. 2007’de terör örgütünün sözde çatı yapılanması KCK’nın talimatıyla hayata geçirilen sözde Türkiye Barış Meclisi’nin sekretaryası içerisinde yer alan Fincancı, 2012’de faaliyete başlayan sözde “Barış İçin Öcalan’a Özgürlük Platformu” kurucuları arasında. PKK’nın yayın organlarında sık sık boy gösteren Fincancı, Ermeni Soykırımı iddiası ile 2008 yılında oluşturulan “Özür Diliyoruz” isimli kampanyanın da destekçilerinden.

FETÖ DESTEKÇİSİ

Fincancı sadece PKK’nın değil, aynı zamanda FETÖ’nün de destekçisi. 15 Temmuz darbe girişimine yönelik “FETÖ’nün darbe girişimindeki rolüne ilişkin belge yoktur. Devlet suç islemeye meyillidir” diyen Fincancı, 2016’dan günümüze kadar kamudan ihraç edilen FETÖ’cülerin KHK buluşmalarının katılımcıları arasında. FETÖ’cülerin dijital mecralardaki programlarına da katılan Fincancı, yurt dışından getirilen FETÖ’cülerin sadece fotoğraflarına bakarak “gerçek dışı” işkence iddialarında bulunuyor.

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