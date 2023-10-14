Depremin merkez üssü Çelikhan.
AFAD'ın verilerine göre, Adıyaman'da 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 10.04'te meydana gelen depremin derinliğinin 9 kilometre olduğu aktarıldı.
6 Şubat depremlerinde yıkıma uğrayan şehirlerden Adıyaman’da acılar ilk gün gibi tazeliğini koruyor. Dev bir şantiyeyi andıran şehirde minibüs ve otobüs hatları çalışsa da yollarda motosiklet yoğunluğu dikkat çekiyor. Kadınlar arasında da motosiklet kullanımı artmış durumda.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Deprem bölgesinde 100 bin köy evimizi çelikten yapacağız. Teslim ettiklerimiz ve yapımına başladıklarımızla birlikte toplam 143 bin 271 köy evi inşa edeceğiz" dedi.
Bulundukları bölgede deprem olup olmadığını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesine bakarak en son nerede, kaç şiddetinde deprem meydana geldiğini görebiliyorlar. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 13 Ekim son depremler.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2000 öncesi yapı stokumuzun neredeyse tamamını Türkiye genelinde tahkik işlemlerini yapmış bulunmaktayız. Türkiye genelinde bin 583 okul, deprem sebebi ile yıkılıp yeniden yapılmış durumda" dedi.