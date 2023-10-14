Bulundukları bölgede deprem olup olmadığını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesine bakarak en son nerede, kaç şiddetinde deprem meydana geldiğini görebiliyorlar. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 13 Ekim son depremler.