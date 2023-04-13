Adıyaman'da korkutan deprem

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AFAD, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının derinliğinin 7 kilometre olduğu belirtildi.
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#son dakika
37 dakika önce
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AFAD, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının derinliğinin 7 kilometre olduğu belirtildi.
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