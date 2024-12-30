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Adıyamanlılar Vakfı’ndan Filistinli öğrencilere destek: "Mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz"

Adıyamanlılar Vakfı’ndan Filistinli öğrencilere destek: "Mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz"

12:2530/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Adıyamanlılar Vakfı, Filistinli öğrencilere burs desteğinde bulunuyor.
Adıyamanlılar Vakfı, Filistinli öğrencilere burs desteğinde bulunuyor.

Filistinli öğrencilere burs desteği sağlayarak eğitimlerine katkı sunan Adıyamanlılar Vakfı, yaşam mücadelesi veren Filistinli gençlerin eğitimlerini tamamlayabilmesi için önemli bir adım atarak dayanışma örneği sergiledi.

Adıyamanlılar Vakfı, Filistinli üniversite öğrencilerine burs desteği sağlayarak hem eğitimlerine katkı sunuyor hem de mazlumların yanında yer alma misyonunu sürdürüyor. Vakıf, Filistin’de yaşanan zorluklar karşısında gençlerin eğitimlerini tamamlayabilmesi için önemli bir adım atarak dayanışma örneği sergiledi.


Vakıf, bunun yalnızca bir burstan ibaret olmadığını, insanlık adına atılan bir adım olduğunu belirtiyor.

"İlkemiz mazlumun yanında durmak"

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Hasan Göksu, "Mazlumun yanında ve zalimin karşısında durmayı her zaman bir ilke olarak benimsedik. Filistinli kardeşlerimizin eğitim yolculuğunda yanlarında olmak, onların umutlarını yeşertmek bizler için bir görevdir. Bu destek, sadece bir burs değil; adalet, vicdan ve insanlık adına atılmış bir adımdır. Vakıf olarak bu tür dayanışma projelerini artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.


Terörist İsrail'in zulmü altındaki Filistin'de gençler de eğitim öğretim hayatlarını idame ettirmekte zorlanıyor.

Yardımlar artarak devam edecek

Göksu, gençlerin eğitimine yapılan her katkının, geleceğin inşasında önemli bir rol oynayacağını vurgularken, bu çalışmaların mazlum coğrafyalarla güçlü bir bağ kurulmasına vesile olduğunu belirtti. Vakıf, yardımların süreceğini ve dayanışmanın artarak devam edeceğini bildirdi.



#Adıyamanlılar Vakfı
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