Adli Tıp Kurumu Mahir Polat hakkındaki kararı tahlil ve tetkik sonuçlarına göre verecek

Adli Tıp Kurumu'nun, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği müzekkereyle, Polat'ın hastaneye sevk edilerek, dosyada eksik görülen bazı tahlil ve tetkiklerin yapılmasını talep ettiği belirtildi. İlgili kurulun, bunların sonucuna göre karar vereceği bildirildi. Bugün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilen Mahir Polat'ın tahlil ve tetkikleri yapıldığı ve holter cihazı takıldığı öğrenildi.

Mahir Polat'ın avukatlarından Erkam Erdem, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdem açıklamasında, "Mahir bey yeniden cezaevine gönderildi. Tansiyonunun 24 saat takibi için holder takılmış, ultrason işlemi ile kalp ve anksiyete için muayene yapılmış. Bu şartlar altında dosya yarına kadar Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinden nihai bir değerlendirme yapmak üzere ATK'ya gitmeyecek görünüyor." ifadelerine yer verdi.