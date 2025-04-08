Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adli Tıp Kurumu Mahir Polat hakkındaki kararı tahlil ve tetkik sonuçlarına göre verecek

Adli Tıp Kurumu Mahir Polat hakkındaki kararı tahlil ve tetkik sonuçlarına göre verecek

17:348/04/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Adli Tıp Kurumu Mahir Polat hakkındaki kararı tahlil ve tetkik sonuçlarına göre verecek
Adli Tıp Kurumu Mahir Polat hakkındaki kararı tahlil ve tetkik sonuçlarına göre verecek

Adli Tıp Kurumu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında eksik olan bazı tahlil ve tetkiklerin yapılmasını istediği, bunun sonucunda karar verileceği öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu'nun, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği müzekkereyle, Polat'ın hastaneye sevk edilerek, dosyada eksik görülen bazı tahlil ve tetkiklerin yapılmasını talep ettiği belirtildi. İlgili kurulun, bunların sonucuna göre karar vereceği bildirildi. Bugün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilen Mahir Polat'ın tahlil ve tetkikleri yapıldığı ve holter cihazı takıldığı öğrenildi.


Holter cihazı takıldı


Mahir Polat'ın avukatlarından Erkam Erdem, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdem açıklamasında, "Mahir bey yeniden cezaevine gönderildi. Tansiyonunun 24 saat takibi için holder takılmış, ultrason işlemi ile kalp ve anksiyete için muayene yapılmış. Bu şartlar altında dosya yarına kadar Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinden nihai bir değerlendirme yapmak üzere ATK'ya gitmeyecek görünüyor." ifadelerine yer verdi.




#Mahir Polat
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#Adli Tıp Kurumu
#İBB
#Kalp rahatsızlığı
#Holter
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÇAYKUR ilkbahar döneminde 1500 mevsimlik işçi alımı yapacak