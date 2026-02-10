Yeni Şafak
Adliye emanetinde zimmet skandalı: Memurun ifadesi tepki çekti

16:2210/02/2026, Salı
IHA
Ankara
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu’nda görevli bir memurun, 9 tam ve 5 çeyrek altını zimmetine geçirdiği ortaya çıktı. Soruşturmada memur suçunu itiraf ederek “İhtiyacım kadar aldım, daha sonra yerine koyacaktım” dedi. Hakkında adli ve idari işlem başlatılan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Başsavcılık Emanet Bürosunda yapılan rutin dışı denetimde 9 tam ve 5 çeyrek altının eksik olduğunun tespiti üzerine tutanak altına alındı ve savcılığa bildirildi.

Soruşturma başlatıldı

Altınlardaki eksikliğin belirlenmesinin ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Adli emanet deposuna giriş-çıkışların olduğu güvenlik kamera kayıtları tek tek incelendi. Ancak ilk aşamada altınları kimin aldığına dair net bir tespit yapılamadı.

İtiraf etti

Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine adli emanet depolarında görev yapan personelin ifadelerine başvuruldu. İfade veren memurlardan Emrah Özçelik, eksik altınları kendisinin aldığını kabul etti. Şüpheli ifadesinde,
yalnızca ihtiyacı kadar altın aldığını, diğer emanetlere dokunmadığını ve altınları daha sonra yerine koymayı düşündüğünü
söyledi.

Tutuklandı

Altınları zimmetine geçirdiğini itiraf eden Ankara Batı Emanet Memuru E.Ö hakkında idari soruşturma da başlatıldı. Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece zimmet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"6 Şubat tarihinde Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda yapılan rutin dışı denetimde 9 tam ve 5 çeyrek altının eksik olduğunun tespiti üzerine resen soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında, olayın failinin Ankara Batı Emanet Memuru olarak görev yapan E.Ö. olduğu tespit edilmiş olup, şüpheli emanet memuru alınan ifadesinde atılı suçu ikrar etmiştir. Şüpheli alınan ifadesine müteakip 6 Şubat tarihinde sevk olunduğu Nöbetçi Ankara Batı 1. Sulh Ceza Hakimliğince zimmet suçundan tutuklanmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmekte olup soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında ayrıca bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."



#Ankara
#Batı Cumhuriyet Başsavcılığı
#Emanet Bürosu
