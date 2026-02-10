Adliye emanetinde zimmet skandalı: Memurun ifadesi tepki çekti

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu’nda görevli bir memurun, 9 tam ve 5 çeyrek altını zimmetine geçirdiği ortaya çıktı. Soruşturmada memur suçunu itiraf ederek “İhtiyacım kadar aldım, daha sonra yerine koyacaktım” dedi. Hakkında adli ve idari işlem başlatılan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Başsavcılık Emanet Bürosunda yapılan rutin dışı denetimde 9 tam ve 5 çeyrek altının eksik olduğunun tespiti üzerine tutanak altına alındı ve savcılığa bildirildi.
Soruşturma başlatıldı
Altınlardaki eksikliğin belirlenmesinin ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Adli emanet deposuna giriş-çıkışların olduğu güvenlik kamera kayıtları tek tek incelendi. Ancak ilk aşamada altınları kimin aldığına dair net bir tespit yapılamadı.
İtiraf etti
Tutuklandı
Altınları zimmetine geçirdiğini itiraf eden Ankara Batı Emanet Memuru E.Ö hakkında idari soruşturma da başlatıldı. Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece zimmet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: