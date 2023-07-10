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AFAD: 52 ihbar geldi 13 ev tahliye edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sağanak ve su taşkınları nedeniyle Kastamonu'da 13 evin tedbir amacıyla tahliye edildiğini bildirdi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kastamonu'daki sağanak nedeniyle 112 Çağrı Merkezi'ne 52 ihbar geldi.

15:49 . 10/07/2023 Pazartesi
AA
AFAD Kastamonu'daki sel bilançosunu açıkladı

AFAD Kastamonu'daki sel bilançosunu açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sağanak ve su taşkınları nedeniyle Kastamonu'da 13 evin tedbir amacıyla tahliye edildiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kastamonu'daki sağanak nedeniyle 112 Çağrı Merkezi'ne 52 ihbar geldi.
Aşırı yağış sonucu tedbir amaçlı Cide ilçesinin Hacıahmet köyünde 4, İnebolu ilçesinin Hayrioğlu köyünde de 5 hanede yaşayanlar, yakınlarının yanına tahliye edildi, Şenpazar ilçesinin Azkalaycı köyünde 2, Korucak Mahallesi'nde de 2 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.
Sel ve su baskını için Cide ilçesine Kastamonu, Ankara ve İzmir'den olmak üzere AFAD'dan 16 arama kurtarma personeli, 3 İHH gönüllüsü ile 8 araç, 2 bot, 11 motopomp, bir çamur pompası ve bir dalgıç pompa gönderildi.

Aşırı yağış sonucunda Cide ilçesi ana su hattının zarar görmesi nedeniyle ilçe merkezine içme suyu verilemiyor.


Kastamonu'nun Cide ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
Kastamonu'nun Cide ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı evlerin giriş katlarını su bastı. Kentte dünden bu yana devam eden ve etkisini giderek artıran sağanak nedeniyle Memiş Mahallesi'nden geçen Memiş Deresi ile Kumluca Mahallesi'nden geçen Irmak Deresi taştı. İki mahallede giriş ve bodrum katlarında bulunan çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Su birikintileri nedeniyle yollarda araçlar su altında kaldı. Cide-Bartın kara yolu da su taşkını nedeniyle ulaşıma kapandı. Sel suyunun denize sürüklediği bir manda ise telef oldu. Cide Belediyesi ve AFAD ekipleri tarafından evlere dolan su tahliye edilmeye çalışıyor. Evini su basan Ayşe Aydın, AA muhabirine, gece saatlerinde evine su girmeye başladığını anlatarak "Ev havuz gibi. Daha önce de bir kere olmuştu ama o zaman hafif geçmişti. Işıklar yok, karanlıktayız. Her yer suyla dolu. Gece 02.00'den beri bu şekilde. Çocuklarım perişan oldu." ifadelerini kullandı.


#afad
#KASTAMONU
#sağanak
#şiddetli yağış
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